Пенсіонерка каталась на дитячій машинці у Львові — за що оштрафували

Пенсіонерка на дитячій машинці. Фото: скриншот

У центрі Львова жінка поважного віку вирішила покататись на дитячій машинці, однак їй завадили правоохоронці. Пенсіонерці виписали штраф у розмірі 950 гривень.

Відповідне відео поширюють Telegram-канали.

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На відео видно, як поліцейські зупинили пенсіонерку на жовтій дитячій машинці й щось їй пояснюють. За словами автора відео, жінка перетнула зону, де починається громадське місце, відповідно її попросили звернути на велодоріжку, однак вона відмовилась. Таким чином поліція була змушена виписати їй штраф у розмірі 950 гривень.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області екіпаж патрульної поліції оштрафував водія швидкої допомоги за перевищення швидкості. Фельдшерська бригада екстрено доправляла до лікарні хвору дитину.

Також штраф можуть виписати навіть за смаження шашлику в невідповідному для цього місці. Для розпалювання вогню дозволяється використовувати лише відкриті для відвідування зони, облаштовані спеціально для цього.

Додамо, що також багато цивільних громадян порушують закон тим, що вдягають камуфляж. Відомо, що з 2019 року у Кодексі України про адмінправопорушення з'явилась стаття "Незаконне носіння військової форми одягу зі знаками розрізнення військовослужбовців", що передбачає покарання осіб, які не мають право носити військовий одяг.