Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове пенсионерка выращивала коноплю — как ее наказал суд arrow

Во Львове пенсионерка выращивала коноплю — как ее наказал суд

16 декабря 2024 14:48
Виктория Козырь - редактор
Во Львове суд оштрафовал пенсионерку за хранение конопли
Листья конопли в руке. Фото: almada.org
Виктория Козырь - редактор

Во Львове пенсионерка, на своем участке выращивала девять растений конопли. Согласно решению суда, женщина должна уплатить штраф в размере 306 гривен.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре.

Читайте также:

Обстоятельства дела

Суду стало известно, что пенсионерка в этом году на своем приусадебном участке выращивала девять растений конопли. Растения обнаружили правоохранители при осмотре участка. Экспертиза подтвердила, что они содержат наркотические вещества.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину и объяснила, что выращивала коноплю для собственного употребления. Пенсионерка использовала листья растений для приготовления чая, не зная, что это незаконно.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения за незаконное выращивание конопли. Пенсионерке был назначен штраф в размере 306 гривен с конфискацией растений. Кроме этого, пенсионерка должна уплатить 606 грн судебного сбора.

Женщина обязана уплатить штраф в течение 15 дней с момента получения постановления. В случае неуплаты штрафа в срок его сумма может быть увеличена вдвое.

Ранее мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю на приусадебном участке и изготовлял каннабис для собственного употребления.

Напомним, жительница Чугуева приобрела наркотические вещества и хранила их дома. Суд вынес решение по этому делу.

Львов каннабис полиция штраф судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 Нажились на помощи бедным — новая схема в Одессе

14:48 Во Львове пенсионерка выращивала коноплю — как ее наказал суд

14:35 Распятие и угрозы — в 211-й бригаде произошел громкий скандал

14:30 Выплаты военным — кто может получить 70 тыс. грн

14:21 Массовая драка полицейских с женщинами в Одессе — подробности

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

14:13 В Новой почте рассказали, как будут работать на праздники

14:06 Дешевле, чем в Буковеле — где можно недорого отдохнуть в Карпатах

13:53 В Одессе обновили графики на понедельник — когда будет свет

13:52 Сильный ветер и мокрый снег — Диденко дала прогноз на завтра

13:46 Зима без российского газа — как перезимуют страны ЕС

14:53 Нажились на помощи бедным — новая схема в Одессе

14:48 Во Львове пенсионерка выращивала коноплю — как ее наказал суд

14:35 Распятие и угрозы — в 211-й бригаде произошел громкий скандал

14:30 Выплаты военным — кто может получить 70 тыс. грн

14:21 Массовая драка полицейских с женщинами в Одессе — подробности

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине - 80x80

Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

14:13 В Новой почте рассказали, как будут работать на праздники

14:06 Дешевле, чем в Буковеле — где можно недорого отдохнуть в Карпатах

13:53 В Одессе обновили графики на понедельник — когда будет свет

13:52 Сильный ветер и мокрый снег — Диденко дала прогноз на завтра

13:46 Зима без российского газа — как перезимуют страны ЕС

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

06:40 В декабре дорожают цветные металлы — цены за 1 кг латуни

06:25 Сколько стоят продукты в Германии и Украине — сравнение

14 декабря 2024

06:56 Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

06:40 В Украине высокие цены на алюминий — стоимость лома в декабре

Эксклюзив

06:37 Зимняя тысяча Зеленского — поддержка не для всех

06:25 Тепло зимой — какую систему отопления выбрать и цены в Украине

13 декабря 2024

14:32 Экономическое бронирование — кого из одесситов оно касается

06:40 Цены на медь значительно выросли — стоимость цветмета в декабре

Text

13:00 Зеленский в Брюсселе и территориальные потери — эфир День.LIVE

Text

12:04 Нардеп сообщил, назначат ли генпрокурора в этом году

Text

08:00 Трамп приказал Западу ввести войска в Украину — эфир Ранок.LIVE

15 декабря 2024
Text

18:39 Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

14 декабря 2024
Text

18:02 Власти Грузии заставили госслужащих прийти на открытие елки

13 декабря 2024
Text

23:19 Фурса объяснил, как новые лимиты на переводы помогут экономике

Text

22:42 Нардеп заявила об изменениях в системе обеспечения армии — детали

Text

22:00 Скороход проинформировала о ситуации с транзитом газа РФ

Text

18:16 Ветераны жалуются на госуслуги — Констанкевич объяснила нюансы

Text

17:50 Обращение Сырского и отключение света — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете