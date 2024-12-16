Во Львове суд оштрафовал пенсионерку за хранение конопли

Листья конопли в руке. Фото: almada.org

Во Львове пенсионерка, на своем участке выращивала девять растений конопли. Согласно решению суда, женщина должна уплатить штраф в размере 306 гривен.

Об этом говорится в постановлении, обнародованном в Едином государственном реестре.

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что пенсионерка в этом году на своем приусадебном участке выращивала девять растений конопли. Растения обнаружили правоохранители при осмотре участка. Экспертиза подтвердила, что они содержат наркотические вещества.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину и объяснила, что выращивала коноплю для собственного употребления. Пенсионерка использовала листья растений для приготовления чая, не зная, что это незаконно.

Что решил суд

Суд признал женщину виновной в совершении административного правонарушения за незаконное выращивание конопли. Пенсионерке был назначен штраф в размере 306 гривен с конфискацией растений. Кроме этого, пенсионерка должна уплатить 606 грн судебного сбора.

Женщина обязана уплатить штраф в течение 15 дней с момента получения постановления. В случае неуплаты штрафа в срок его сумма может быть увеличена вдвое.

Ранее мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который выращивал коноплю на приусадебном участке и изготовлял каннабис для собственного употребления.

Напомним, жительница Чугуева приобрела наркотические вещества и хранила их дома. Суд вынес решение по этому делу.