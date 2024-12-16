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У Львові пенсіонерка вирощувала коноплю — як її покарав суд

16 грудня 2024 14:48
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові суд оштрафував пенсіонерку за зберігання коноплі
Листя коноплі в руці. Фото: almada.org
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові пенсіонерка на своїй ділянці вирощувала дев'ять рослин конопель. Згідно з рішенням суду, жінка має сплатити штраф у розмірі 306 гривень.

Про це йдеться у постанові, яку оприлюднили у Єдиному державному реєстрі.

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Обставини справи

Суду стало відомо, що пенсіонерка цього року на своїй присадибній ділянці вирощувала дев'ять рослин конопель. Рослини виявили правоохоронці під час огляду ділянки. Експертиза підтвердила, що вони містять наркотичні речовини.

Під час судового засідання жінка визнала свою провину та пояснила, що вирощувала коноплі для власного вживання. Пенсіонерка використовувала листя рослин для приготування чаю, не знаючи, що це є незаконним.

Що вирішив суд

Суд визнав жінку винною у скоєнні адміністративного правопорушення за незаконне вирощування конопель. Пенсіонерці було призначено штраф у розмірі 306 гривень із конфіскацією рослин. Крім цього, пенсіонерка має сплатити 606 грн судового збору.

Жінка зобов’язана сплатити штраф протягом 15 днів із моменту отримання постанови. У разі несплати штрафу у визначений термін його сума може бути збільшена вдвічі.

Раніше ми писали, що на Одещині викрили чоловіка, який вирощував коноплі на присадибній ділянці та виготовляв канабіс для власного вживання.

Нагадаємо, мешканка Чугуєва придбала наркотичні речовини та зберігала їх вдома. Суд виніс рішення у цій справі.

Львів канабіс поліція штраф судові рішення

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