Во Львове пересадили почку 7-летнему мальчику от посмертного донора
В Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова пересадили почку от посмертного донора 7-летнему мальчику с Тернопольщины. Спасательную операцию для мальчика команда медиков провела в день его рождения.
Об этом сообщили в Первом ТМО Львове.
История мальчика из Тернопольщины
Как рассказали в больнице, из-за порока развития — гипоплазии, почки Владыка с рождения были очень маленькими и со временем перестали работать. Мальчику пришлось находиться на диализе. Но в 7 день рождения Владыка семье позвонили и сказали, что есть донорская почка для мальчика. Владык стал самым маленьким пациентом, которому пересадили почку от посмертного донора в Центре.
"Началась трансплантация. Это уже вторая такая операция для этого ребенка. Три года назад Владыку проводили семейную пересадку. Тогда донором стал отец. Но, к сожалению, та почка функционировала недолго. Выполнение повторных трансплантаций требует от врачей особого мастерства. Потому что в результате предварительной пересадки есть рубцовые процессы, которые затрудняют повторные операции. Кроме того, детские сосуды очень маленькие и работа с ними требует ювелирной точности", — объясняют врачи.
К слову, уже через две недели после трансплантации Владик вернулся домой здоровым.
Напомним, мы ранее писали, что трансплантологи Львовской больницы св. Пантелеймон впервые в Украине провели пересадку комплекса поджелудочная железа — почка. Органы получила жена защитника, выписанная домой в день рождения. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.