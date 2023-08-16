Во Львове пересадили почку 7-летнему мальчику от посмертного донора

Львовские хирурги в операционной. Фото: Первое ТМО

В Центре трансплантологии Первого медобъединения Львова пересадили почку от посмертного донора 7-летнему мальчику с Тернопольщины. Спасательную операцию для мальчика команда медиков провела в день его рождения.

Об этом сообщили в Первом ТМО Львове.

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История мальчика из Тернопольщины

Как рассказали в больнице, из-за порока развития — гипоплазии, почки Владыка с рождения были очень маленькими и со временем перестали работать. Мальчику пришлось находиться на диализе. Но в 7 день рождения Владыка семье позвонили и сказали, что есть донорская почка для мальчика. Владык стал самым маленьким пациентом, которому пересадили почку от посмертного донора в Центре.

7-летний Владик вместе с мамой. Фото: ТМО Львова

"Началась трансплантация. Это уже вторая такая операция для этого ребенка. Три года назад Владыку проводили семейную пересадку. Тогда донором стал отец. Но, к сожалению, та почка функционировала недолго. Выполнение повторных трансплантаций требует от врачей особого мастерства. Потому что в результате предварительной пересадки есть рубцовые процессы, которые затрудняют повторные операции. Кроме того, детские сосуды очень маленькие и работа с ними требует ювелирной точности", — объясняют врачи.

Команда врачей вместе с Владыком. Фото: ТМО Львова

К слову, уже через две недели после трансплантации Владик вернулся домой здоровым.

Напомним, мы ранее писали, что трансплантологи Львовской больницы св. Пантелеймон впервые в Украине провели пересадку комплекса поджелудочная железа — почка. Органы получила жена защитника, выписанная домой в день рождения. Кроме того, врачи одномоментно провели еще три сложных трансплантации: легких, сердца и печени. Спасены четыре жизни.