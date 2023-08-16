У Львові пересадили нирку 7-річному хлопчику від посмертного донора
У Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили нирку від посмертного донора 7-річному хлопчику з Тернопільщини. Рятівну операцію для хлопчика команда медиків виконала у день його народження.
Про це повідомили у Першому ТМО Львова.
Історія хлопчика з Тернопільщини
Як розповіли у лікарні, через ваду розвитку — гіпоплазію, нирки Владика від народження були дуже маленькими і з часом перестали працювати. Хлопчикові довелося перебувати на діалізі. Та у 7-ий день народження Владика родині зателефонували і сказали що є донорська нирка для хлопчика. Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора у Центрі.
"Розпочалася трансплантація. Це вже друга така операція для цієї дитини. Три роки тому Владику проводили родинну пересадку. Тоді донором став батько. Але, на жаль, та нирочка функціонувала недовго. Виконання ж повторних трансплантацій вимагає від лікарів особливої майстерності. Бо внаслідок попередньої пересадки є рубцеві процеси, які ускладнюють повторні операції. Крім того, дитячі судини — дуже маленькі, і робота з ними вимагає ювелірної точності", — пояснюють лікарі.
До слова, вже за два тижні після трансплантації Владик повернувся додому здоровим.
Нагадаємо, ми раніше писали, що трансплантологи львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза — нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.