У Львові пересадили нирку 7-річному хлопчику від посмертного донора

Львівські хірурги в операційній. Фото: Перше ТМО

У Центрі трансплантології Першого медоб’єднання Львова пересадили нирку від посмертного донора 7-річному хлопчику з Тернопільщини. Рятівну операцію для хлопчика команда медиків виконала у день його народження.

Про це повідомили у Першому ТМО Львова.

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Як розповіли у лікарні, через ваду розвитку — гіпоплазію, нирки Владика від народження були дуже маленькими і з часом перестали працювати. Хлопчикові довелося перебувати на діалізі. Та у 7-ий день народження Владика родині зателефонували і сказали що є донорська нирка для хлопчика. Владик став найменшим пацієнтом, якому пересадили нирку від посмертного донора у Центрі.

7-річний Владик разом із мамою. Фото: ТМО Львова

"Розпочалася трансплантація. Це вже друга така операція для цієї дитини. Три роки тому Владику проводили родинну пересадку. Тоді донором став батько. Але, на жаль, та нирочка функціонувала недовго. Виконання ж повторних трансплантацій вимагає від лікарів особливої майстерності. Бо внаслідок попередньої пересадки є рубцеві процеси, які ускладнюють повторні операції. Крім того, дитячі судини — дуже маленькі, і робота з ними вимагає ювелірної точності", — пояснюють лікарі.

Команда лікарів разом із Владиком.Фото: ТМО Львова

До слова, вже за два тижні після трансплантації Владик повернувся додому здоровим.

Нагадаємо, ми раніше писали, що трансплантологи львівської лікарні св. Пантелеймона вперше в Україні провели пересадку комплексу підшлункова залоза — нирка. Органи отримала дружина захисника, яку виписали додому у день народження. Окрім цього, лікарі одномоментно провели ще три складні трансплантації: легень, серця та печінки. Врятовано чотири життя.