Львовские перевозчики просят Садового пересмотреть цены на проезд

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: горсовет Львова

Во Львове частные перевозчики просят мэра Андрея Садового принять решение о повышении цен на проезд в общественном транспорта. Там аргументируют это тем, что была установлена автоматизированная система учета оплаты проезда, а также на маршрутах ездят автобусы лучшего качества.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского областного отделения Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков в Facebook.

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"С 3 декабря 2023 года в нашем городе в общественном транспорте внедрена автоматизированная система учета оплаты проезда", — говорится в обращении.

Там отметили, что все меры для улучшения качества обслуживания пассажиров вызывают рост стоимости эксплуатации подвижного состава и обслуживания транспорта, что влияет на размер установленных тарифов.

Так, согласно анализу работы предприятий в городе постепенно снизился средний уровень стоимости проезда. Перевозчики отметили, что сейчас львовские пассажиры пользуются транспортом высшей комфортности, чем это было раньше.

Поэтому они хотят пересмотра действующих тарифов в сторону увеличения, чтобы сохранить положительную тенденцию улучшения качества транспортных услуг. Компании обратились к Садовому с просьбой пересмотреть тарифы.

Обращение. Фото: Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков

Обращение. Фото: Всеукраинская ассоциация автомобильных перевозчиков

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