Львівські перевізники просять Садового переглянути ціни на проїзд

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: міськрада Львова

У Львові приватні перевізники просять мера Андрія Садового ухвалити рішення про підвищення цін на проїзд в громадському транспорту. Там аргументують це тим, що було встановлено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, а також на маршрутах їздять автобуси кращої якості.

Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного відділення Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників у Facebook.

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"З 3 грудня 2023 року у нашому місті в громадському транспорті впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду", — йдеться у зверненні.

Там зазначили, що всі заходи задля покращення якості обслуговування пасажирів спричиняють зростання вартості експлуатації рухомого складу та обслуговування транспорту, що впливає на розмір встановлених тарифів.

Так, згідно з аналізом роботи підприємств у місті поступово знизився середній рівень вартості проїзду. Перевізники зауважили, що наразі львівські пасажири користуються транспортом вищої комфортності, аніж це було раніше.

Тому вони хочуть перегляду діючих тарифів у сторону зростання, аби зберегти позитивну тенденцію покращення якості транспортних послуг. Компанії звернулися до Садового з проханням переглянути тарифи.

Звернення. Фото: Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників

Звернення. Фото: Всеукраїнська Асоціація Автомобільних Перевізників

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