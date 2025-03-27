Львівські перевізники просять Садового переглянути ціни на проїзд

У Львові перевізники просять Садового збільшити тарифи на проїзд
У Львові приватні перевізники просять мера Андрія Садового ухвалити рішення про підвищення цін на проїзд в громадському транспорту. Там аргументують це тим, що було встановлено автоматизовану систему обліку оплати проїзду, а також на маршрутах їздять автобуси кращої якості.
Про це повідомляє пресслужба Львівського обласного відділення Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників у Facebook.
Підвищення цін на транспорт у Львові
"З 3 грудня 2023 року у нашому місті в громадському транспорті впроваджено автоматизовану систему обліку оплати проїзду", — йдеться у зверненні.
Там зазначили, що всі заходи задля покращення якості обслуговування пасажирів спричиняють зростання вартості експлуатації рухомого складу та обслуговування транспорту, що впливає на розмір встановлених тарифів.
Так, згідно з аналізом роботи підприємств у місті поступово знизився середній рівень вартості проїзду. Перевізники зауважили, що наразі львівські пасажири користуються транспортом вищої комфортності, аніж це було раніше.
Тому вони хочуть перегляду діючих тарифів у сторону зростання, аби зберегти позитивну тенденцію покращення якості транспортних послуг. Компанії звернулися до Садового з проханням переглянути тарифи.
Нагадаємо, у Києві змінили правила руху громадського транспорту під час повітряних тривог. Тепер мешканці зможуть продовжити рух, а за бажанням піти до укриття.
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