Разбил витрину и ругался на посетителей - решение суда

Суд принял решение. Иллюстративное фото: lexinform

Во Львове судили мужчину, который разбил витрину магазина и ругался на посетителей. Теперь он должен заплатить штраф за хулиганство.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

7 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в магазине "Напитки и Табак" в центре Львова нецензурно выражался в сторону посетителей. Затем он бросил в одного из них бутылку и разбил витрину с товаром.

В результате его действий магазин был вынужден временно прекратить работу и понес убытки в размере 4000 гривен.

Решение суда

Обвиняемый признал свою вину во время суда. Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа 34 тысячи гривен.

Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль бывшего начальника, ему назначили наказание.

Также в столице судили мужчину, который во второй раз пытался обокрасть супермаркет.