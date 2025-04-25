Разбил витрину и ругался на посетителей - решение суда

Во Львове пьяный мужчина разбил витрину магазина — его судили
Во Львове судили мужчину, который разбил витрину магазина и ругался на посетителей. Теперь он должен заплатить штраф за хулиганство.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
7 января 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в магазине "Напитки и Табак" в центре Львова нецензурно выражался в сторону посетителей. Затем он бросил в одного из них бутылку и разбил витрину с товаром.
В результате его действий магазин был вынужден временно прекратить работу и понес убытки в размере 4000 гривен.
Решение суда
Обвиняемый признал свою вину во время суда. Суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил наказание в виде штрафа 34 тысячи гривен.
Напомним, в Киеве мужчина поджег автомобиль бывшего начальника, ему назначили наказание.
Также в столице судили мужчину, который во второй раз пытался обокрасть супермаркет.
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