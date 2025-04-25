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У Львові п'яний чоловік розбив вітрину магазину — його судили

25 квітня 2025 12:36
Євгенія Брюховецька - редактор
Розбив вітрину та лаявся на відвідувачів — рішення суду
Суд ухвалив рішення. Ілюстративне фото: lexinform
Євгенія Брюховецька - редактор

У Львові судили чоловіка, який розбив вітрину магазину та лаявся на відвідувачів. Тепер він має заплатити штраф за хуліганство.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

7 січня 2025 року чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, в магазині "Напої та Тютюн" у центрі Львова нецензурно висловлювався на адресу відвідувачів. Потім він кинув в одного з них пляшку та розбив вітрину з товаром.

Внаслідок його дій магазин був змушений тимчасово припинити роботу та зазнав збитків в розмірі 4 000 гривень.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину під час суду. Суд визнав чоловіка винним у хуліганстві й призначив покарання у вигляді штрафу 34 тисячі гривень.

Нагадаємо, у Києві чоловік підпалив автомобіль колишнього начальника, йому призначили покарання.

Також в столиці судили чоловіка, який вдруге намагався обікрасти супермаркет.

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