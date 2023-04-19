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Во Львове пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья из окна многоэтажки: детали

19 апреля 2023 15:36
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове пьяный мужчина стрелял из охотничьего ружья из окна многоэтажки: детали
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна многоэтажки. Фото: Полиция Львовской области
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове на улице Декарта нетрезвый 51-летний мужчина устроил стрельбу из окна квартиры, где он проживает. Выстрелы услышали прохожие и известили полицию. В результате полицейские задержали хулигана.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Полицейские задержали хулигана.
Фото: Полиция Львовской области

По данным полиции Львовщины, инцидент произошел около 8:20. Очевидцы сообщили о том, что во Львове на улице Декарта слышны выстрелы. Выяснилось, что стрельбу устроил 51-летний житель одной из квартир многоэтажного дома. Он находился в состоянии алкогольного опьянения и произвел несколько выстрелов из окна третьего этажа.

С места происшествия полицейские изъяли охотничье ружье и гильзы. Все изъятое было направлено на экспертное исследование.

Полицейские открыли уголовное производство по факту хулиганства (ч.4 ст.296 УК). Виновнику грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области полиция задержала 60-летнюю жительницу Моршина , которая во время бытового конфликта ударила свою мать топором по голове. От полученных травм женщина погибла.

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