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У Львові п'яний чоловік стріляв з мисливської рушниці з вікна багатоповерхівки: деталі

19 квітня 2023 15:36
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові п'яний чоловік стріляв з мисливської рушниці з вікна багатоповерхівки: деталі
Поліція затримала чоловіка, який стріляв з вікна багатоповерхівки. Фото: Поліція Львівської області
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові на вулиці Декарта нетверезий 51-річний чоловік вчинив стрілянину з вікна квартири, де він проживає. Постріли почули перехожі та сповістили в поліцію. У результаті поліцейські затримали хулігана.

Про це інформує поліція Львівської області.

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Поліцейські затримали хулігана.
Фото: Поліція Львівської області 

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 08:20. Очевидці повідомили про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли. З’ясувалося, що стрілянину вчинив 51-річний мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку. Він був у стані алкогольного сп’яніння і здійснив кілька пострілів з вікна третього поверху.

З місця події поліцейські вилучили мисливську рушницю та гільзи. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліція затримала 60-річну жительку Моршина, яка під час побутового конфлікту вдарила свою матір сокирою по голові. Від отриманих травм жінка загинула.

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