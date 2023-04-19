У Львові п'яний чоловік стріляв з мисливської рушниці з вікна багатоповерхівки: деталі

Поліція затримала чоловіка, який стріляв з вікна багатоповерхівки. Фото: Поліція Львівської області

У Львові на вулиці Декарта нетверезий 51-річний чоловік вчинив стрілянину з вікна квартири, де він проживає. Постріли почули перехожі та сповістили в поліцію. У результаті поліцейські затримали хулігана.

Про це інформує поліція Львівської області.

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Фото: Поліція Львівської області

За даними поліції Львівщини, інцидент трапився близько 08:20. Очевидці повідомили про те, що у Львові на вулиці Декарта чути постріли. З’ясувалося, що стрілянину вчинив 51-річний мешканець однієї з квартир багатоповерхового будинку. Він був у стані алкогольного сп’яніння і здійснив кілька пострілів з вікна третього поверху.

З місця події поліцейські вилучили мисливську рушницю та гільзи. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині поліція затримала 60-річну жительку Моршина, яка під час побутового конфлікту вдарила свою матір сокирою по голові. Від отриманих травм жінка загинула.