ДТП во Львове — пьяный водитель перевернулся в собственном авто

Перевернутое авто нарушителя. Фото: патрульная полиция Львовской области

Во Львове, на улице Городоцкой, на круговом перекрестке с автострадой Львов-Шегини произошло ДТП. Нетрезвый водитель перевернулся в собственном автомобиле, когда заехал на бордюр.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

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Как стало известно, вождь находился в состоянии сильного опьянения, из-за чего не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость движения, наехал на бордюр и перевернулся в собственном авто.

Полицейские достают водителя. Источник: Патрульная полиция Львовской области

Мужчину пришлось доставать из автомобиля, ведь его зажало. Медики осмотрели водителя, от госпитализации он отказался. Кроме этого, правоохранители установили, что горе-водитель был под действием наркотиков.

От проверки нарушитель отказался. Полицейские составили на львовянина два протокола: за управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение ПДД, что привело к ДТП.