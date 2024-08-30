ДТП у Львові — п'яний водій перевернувся у власному авто

Перевернуте авто порушника. Фото: патрульна поліція Львівської області

У Львові, на вулиці Городоцькій, на круговому перехресті з автострадою Львів-Шегині сталася ДТП. Нетверезий водій перевернувся у власному авто, коли заїхав на бордюр.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області.

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Як стало відомо, керманич був у стані сильного сп'яніння, через що не стежив за дорожньою обстановкою, не обрав безпечної швидкості руху, наїхав на бордюр та перевернувся у власному авто.

Поліцейські дістають керманича. Джерело: Патрульна поліція Львівської області

Чоловіка довелося діставати з автівки, адже його затиснуло. Медики оглянули водія, від шпиталізації він відмовився. Крім цього, правоохоронці встановили, що горе-керманич був під дією наркотиків.

Від перевірки порушник відмовився. Поліцейські склали на львівʼянина два протоколи: за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП.