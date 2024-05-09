Водитель микроавтобуса сбил пятилетнюю девочку во Львове

Микроавтобус, сбивший девочку. Фото: Национальная полиция во Львовской области

Во время ДТП во Львове пострадала пятилетняя девочка, которая попала под микроавтобус. Обстоятельства устанавливаются полицией.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области в четверг, 9 мая.

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Подробности ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 мая около 11:00 во Львове по улице Сяйво. Правоохранительные органы установили, что водителем микроавтобуса "Фольксваген Транспортер" был 40-летний львовянин. Мужчина сбил пятилетнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть дороги, и теперь ему грозит заключение.

Микроавтобус, на котором сбили девочку. Фото: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Пострадавшая девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу. Следователи же открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — ограничение свободы сроком до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Полиция еще устанавливает обстоятельства происшествия.

Напомним, что на участке автодороги Киев —тОдесса 9 мая было частично ограничено движение из-за ДТП. Там столкнулись два грузовика, сейчас на месте работают правоохранители.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве задержан 19-летний водитель "БМВ", который в Печерском районе на пешеходном переходе сбил женщину. Ему сообщено о подозрении в нарушении ПДД.