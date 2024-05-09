Водій мікроавтобуса збив п'ятирічну дівчинку у Львові

Мікроавтобус, що збив дівчинку. Фото: Національна поліція у Львівській області

Під час дорожньо-транспортної пригоди у Львові постраждала п'ятирічна дівчинка, яка потрапила під мікроавтобус. Обставини встановлюються поліцією.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області у четвер, 9 травня.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода відбулася 8 травня близько 11.00 у Львові по вулиці Сяйво. Правоохоронні органи встановили, що водієм мікроавтобуса "Фольксваген Транспортер" був 40-річний львів'янин. Чоловік збив п'ятирічну дівчинку, яка вибігла на проїзну частину дороги, і тепер йому загрожує ув'язнення.

Мікроавтобус на якому збили дівчинку. Фото: Головне управління Національної поліції у Львівській області

Постраждала дівчинка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні. А слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі поліція ще встановлює обставини події.

Нагадаємо, що на ділянці автодороги Київ-Одеса 9 травня було частково обмежено рух через ДТП. Там зіткнулися дві вантажівки, наразі на місці працюють правоохоронці.

Раніше ми розповідали, що у Києві затримали 19-річного водія "БМВ", який в Печерському районі на пішохідному переході збив жінку. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху.