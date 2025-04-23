Во Львове мужчина избил сожительницу — какое решение принял суд

Во Львове во время конфликта мужчина избил женщину — решение суда
Во Львове судили мужчину, который во время ссоры избил сожительницу. Он уже был ранее судим, поэтому получил жесткое наказание в виде длительного лишения свободы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В феврале 2025 года мужчина во время ссоры с сожительницей ударил ее кулаками по лицу, толкнул в грудь и повалил на землю, после чего несколько раз ударил ногами по правому плечу и бедру. В результате избиения женщина получила синяки.
В материалах суда говорится, что мужчина был ранее судим за СЗЧ и кражи. Он признал свою вину в домашнем насилии.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил 120 часов общественных работ, но из-за наличия предыдущих судимостей окончательное наказание составляет восемь лет и 15 дней лишения свободы.
Напомним, в Харькове судили пациента психиатрической больницы, который избил санитара.
А в Киеве суд признал виновным мужчину, который во время пребывания в больнице украл телефон у соседа по палате.
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