У Львові чоловік побив співмешканку — яке рішення ухвалив суд

Домашнє насильство. Ілюстративне фото: depositphotos

У Львові судили чоловіка, який під час сварки побив співмешканку. Він вже був раніше судимий, тому отримав жорстке покарання у вигляді тривалого позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У лютому 2025 року чоловік під час сварки зі співмешканкою вдарив її кулаками по обличчю, штовхнув у груди і повалив на землю, після чого кілька разів ударив ногами по правому плечу і стегну. Внаслідок побиття жінка отримала синці.

У матеріалах суду йдеться, що чоловік був раніше судимий за СЗЧ та крадіжки. Він визнав свою провину в домашньому насильстві.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив 120 годин громадських робіт, але через наявність попередніх судимостей остаточне покарання становить вісім років й 15 днів позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові судили пацієнта психіатричної лікарні, який побив санітара.

А в Києві суд визнав винним чоловіка, який під час перебування в лікарні вкрав телефон у сусіда по палаті.