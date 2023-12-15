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Во Львове во время тревог до сих пор закрыто одно из укрытий

15 декабря 2023 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове во время тревог до сих пор закрыто одно из укрытий
Укрытие, закрытое во Львове. Фото: Четвертая студия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове одно из укрытий до сих пор закрыто во время воздушной тревоги. Оно расположено на улице Научная.

Об этом сообщает Четвертая студия.

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Закрытое укрытие во Львове

Укрытие находится по адресу улица Научная, 82.

"Научная, 82. Укрытие традиционно закрыто", — говорится в сообщении.

По словам жителей, такой случай уже происходит не впервые ввиду "обещаний" мэрии о том, что укрытия будут открыты круглосуточно.

Случаи закрытых укрытий в Украине

Напомним, на днях жители украинской столицы в очередной раз жалуются на закрытые укрытия. В частности, хранилища недоступны горожанам во время воздушной тревоги в городе. Речь идет о хранилище, расположенном на улице Градинской, 11. Это Троещина.

Также мы писали, что во время ночной атаки "шахедами" на Киев 25 ноября телеведущая Маричка Падалко не смогла попасть к укрытию по адресу ул. Гоголевская, 5.

Кроме того, в Запорожской ОВА призвали усилить ответственность за закрытые укрытия. Одно из них на время тревоги было снова закрыто.

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