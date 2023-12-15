Во Львове во время тревог до сих пор закрыто одно из укрытий
Во Львове одно из укрытий до сих пор закрыто во время воздушной тревоги. Оно расположено на улице Научная.
Об этом сообщает Четвертая студия.
Закрытое укрытие во Львове
Укрытие находится по адресу улица Научная, 82.
"Научная, 82. Укрытие традиционно закрыто", — говорится в сообщении.
По словам жителей, такой случай уже происходит не впервые ввиду "обещаний" мэрии о том, что укрытия будут открыты круглосуточно.
Случаи закрытых укрытий в Украине
Напомним, на днях жители украинской столицы в очередной раз жалуются на закрытые укрытия. В частности, хранилища недоступны горожанам во время воздушной тревоги в городе. Речь идет о хранилище, расположенном на улице Градинской, 11. Это Троещина.
Также мы писали, что во время ночной атаки "шахедами" на Киев 25 ноября телеведущая Маричка Падалко не смогла попасть к укрытию по адресу ул. Гоголевская, 5.
Кроме того, в Запорожской ОВА призвали усилить ответственность за закрытые укрытия. Одно из них на время тревоги было снова закрыто.
Читайте Новини.LIVE!