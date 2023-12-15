Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові під час тривог досі зачинене одне із укриттів arrow

У Львові під час тривог досі зачинене одне із укриттів

15 грудня 2023 11:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Львові під час тривог досі зачинене одне із укриттів
Укриття, яке зачинене у Львові. Фото: Четверта студія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Львові одне з укриттів досі зачинене під час повітряної тривоги. Воно розташоване на вулиці Наукова. 

Про це повідомляє Четверта студія.

Читайте також:

Закрите укриття у Львові

Зазначається, що укриття знаходиться за адресою вулиця Наукова, 82. 

"Наукова, 82. Укриття традиційно зачинене", — йдеться у повідомленні. 

За словами мешканців, такий випадок вже відбувається не вперше з огляду на "обіцянки" мерії про те, що укриття будуть відчинені цілодобово. 

Випадки зачинених укриттів в Україні

Нагадаємо, днями жителі української столиці вчергове скаржаться на зачинені укриття. Зокрема, сховища недоступні містянам під час повітряної тривоги в місті. Йдеться про сховище, яке розташоване на вулиці Градинській, 11. Це Троєщина.

Також ми писали, що під час нічної атаки "шахедами" на Київ 25 листопада телеведуча Марічка Падалко не змогла потрапити до укриття за адресою вул. Гоголівська, 5.

Окрім цього, у Запорізькій ОВА закликали посилити відповідальність за зачинені укриття. Одне з них на час тривоги було знову зачинене. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

Актуальне по темі