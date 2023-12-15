У Львові під час тривог досі зачинене одне із укриттів

Укриття, яке зачинене у Львові. Фото: Четверта студія

У Львові одне з укриттів досі зачинене під час повітряної тривоги. Воно розташоване на вулиці Наукова.

Про це повідомляє Четверта студія.

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Зазначається, що укриття знаходиться за адресою вулиця Наукова, 82.

"Наукова, 82. Укриття традиційно зачинене", — йдеться у повідомленні.

За словами мешканців, такий випадок вже відбувається не вперше з огляду на "обіцянки" мерії про те, що укриття будуть відчинені цілодобово.

Випадки зачинених укриттів в Україні

Нагадаємо, днями жителі української столиці вчергове скаржаться на зачинені укриття. Зокрема, сховища недоступні містянам під час повітряної тривоги в місті. Йдеться про сховище, яке розташоване на вулиці Градинській, 11. Це Троєщина.

Також ми писали, що під час нічної атаки "шахедами" на Київ 25 листопада телеведуча Марічка Падалко не змогла потрапити до укриття за адресою вул. Гоголівська, 5.

Окрім цього, у Запорізькій ОВА закликали посилити відповідальність за зачинені укриття. Одне з них на час тривоги було знову зачинене.