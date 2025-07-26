На Львовщине осудили военного, который совершил СОЧ и кражу

Военнослужащий ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

На Львовщине Пустомытовский районный суд вынес приговор бойцу ВСУ, который самовольно оставил воинскую часть (СОЧ). Он 10 месяцев уклонялся от прохождения службы и попался на краже.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Суд определил, что львовянин в июле 2024 года сбежал из воинской части и до мая 2025 года уклонялся от прохождения службы.

Во время "самоволки" он совершил кражу, за которую и был задержан. Львовянин украл бензопилу, из дома, где он временно проживал, после чего его задержали правоохранители.

Решение суда

На суде обвиняемый признал свою вину и просил его строго не наказывать. Судья исследовал все материалы и аргументы сторон и назначил бойцу пять лет и один месяц тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Кременчуге военный самовольно оставил место службы по семейным обстоятельствам. Объяснил свои действия необходимостью ухода за двумя малолетними детьми после того, как их бросила мать.

А в Одесской области судили боевого медика за уклонение от мобилизации.