На Львівщині засудили військового, який скоїв СЗЧ та крадіжку

Військовослужбовець ЗСУ. Ілюстративне фото: УНІАН

На Львівщині Пустомитівський районний суд виніс вирок бійцю ЗСУ, який самовільно залишив військову частину (СЗЧ). Він 10 місяців ухилявся від проходження служби та попався на крадіжці.

Про це повідомляється у Єдиному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Суд визначив, що львів’янин у липні 2024 року втік з військової частини та до травня 2025 року ухилявся від проходження служби.

Під час "самоволки" він здійснив крадіжку, за яку і був затриманий. Львів’янин вкрав бензопилу, з будинку, де він тимчасово проживав, після чого його затримали правоохоронці.

Рішення суду

На суді обвинувачений визнав свою провину та просив його суворо не карати. Суддя дослідив усі матеріали та аргументи сторін та призначив бійцю п’ять років та один місяць тюрми.

Раніше повідомлялось, що у Кременчуці військовий самовільно залишив місце служби через сімейні обставини. Пояснив свої дії необхідністю догляду за двома малолітніми дітьми після того, як їх покинула мати.

А в Одеській області судили бойового медика за ухилення від мобілізації.