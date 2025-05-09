Во Львове политики подписали политическую декларацию о трибунале над Россией

Представители Совета Европы, а также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

В пятницу, 9 мая, во Львове произошло историческое событие, которое может стать решающим шагом к международной справедливости. Представители 35 государств и Совета Европы, министры иностранных дел, а также украинское руководство собрались, чтобы подписать политическую декларацию, которая дает старт созданию специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Этот трибунал должен рассматривать именно факт начала полномасштабной войны, то есть преступление агрессии, самое тяжкое по международному праву. Его цель — привлечение к ответственности высшего военно-политического руководства Российской Федерации.

Министр иностранных дел Франции подписывает декларацию. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая во Львове, подчеркнул, что это заседание — не просто символический жест, а реальное проявление поддержки и солидарности в тяжелые для Украины времена. Он отметил, что безопасность Украины неразрывно связана с безопасностью всей Европы, и именно поэтому собрались единомышленники, чтобы обсудить дальнейшие санкционные меры против России, в частности давление для достижения 30-дневного прекращения огня.

"С нами сегодня единомышленники и мы также будем обсуждать и дальнейшие санкционные пакеты, как дальше давить на Россию, чтобы Россия безоговорочно согласилась на минимум 30 дней прекращения огня, на 30 дней тишины, на 30 дней перемирия. Украина готова. Вчера об этом президент Зеленский разговаривал с президентом Трампом и сегодня тоже важно, что 9 мая с одной стороны мы совместно определяем День Европы, а с другой стороны в Кремле проходит парад", — отметил Андрей Сибига.

Участники делегации от Совета Европы. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также подчеркнул важность события и заявил, что вскоре российскими активами будут распоряжаться. По словам Шмыгаля, все эти решения не являются декларативными, а имеют реальные юридические последствия. Россия ответит как в международном трибунале, так и финансово — через арестованные активы.

"Также сегодня состоится важное подписание соглашения между Европейским Союзом и Европейскими странами по перераспределению или распределению доходов от российских замороженных активов. Все эти вещи являются не просто символическими, являются чрезвычайно важными, прагматичными для Украины. Мы понимаем, что наши партнеры поддерживают нас абсолютно и Россия заплатит и трибуналом, и своими активами", — заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, недавно заместитель министра МИД Сергей Кислица анонсировал, что политические партнеры Украины могут помочь создать спецтрибунал над Россией.

Между тем западные СМИ указали на нюанс, который может сделать невозможным суд над Владимиром Путиным по спецтрибуналу.