У Львові політики підписали політичну декларацію про трибунал над Росією

Представники Ради Європи, а також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У п'ятницю, 9 травня, у Львові сталася історична подія, що може стати вирішальним кроком до міжнародної справедливості. Представники 35 держав і Ради Європи, міністри закордонних справ, а також українське керівництво зібралися, щоб підписати політичну декларацію, яка дає старт створенню спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Цей трибунал має розглядати саме факт початку повномасштабної війни, тобто злочин агресії, найтяжчий за міжнародним правом. Його мета — притягнення до відповідальності вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації.

Міністр закордонних справ Франції підписує декларацію. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, виступаючи у Львові, наголосив, що це засідання — не просто символічний жест, а реальний прояв підтримки і солідарності в найтяжчі для України часи. Він відзначив, що безпека України нерозривно пов’язана з безпекою всієї Європи, і саме тому зібралися однодумці, щоб обговорити подальші санкційні заходи проти Росії, зокрема тиск задля досягнення 30-денного припинення вогню.

"З нами сьогодні однодумці і ми також будемо обговорювати і подальші санкційні пакети, як далі тиснути на Росію, щоби Росія беззастережно погодилась на щонайменше 30 днів припинення вогню, на 30 днів тиші, на 30 днів перемир'я. Україна готова. Вчора про це президент Зеленський розмовляв з президентом Трампом і сьогодні теж важливо, що 9 травня з одного боку ми спільно визначаємо День Європи, а з іншого боку у Кремлі проходить парад", — зауважив Андрій Сибіга.

Учасники делегації від Ради Європи. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль також підкреслив важливість події та заявив, що незабаром російськими активами будуть розпоряджатися. За словами Шмигаля, усі ці рішення не є декларативними, а мають реальні юридичні наслідки. Росія відповість як у міжнародному трибуналі, так і фінансово — через арештовані активи.

"Також сьогодні відбудеться важливе підписання угоди між Європейським Союзом і Європейськими країнами щодо перерозподілу або розподілу прибутків від російських заморожених активів. Всі ці речі є не просто символічними, є надзвичайно важливими, прагматичними для України. Ми розуміємо, що наші партнери підтримують нас абсолютно і Росія заплатить і трибуналом, і своїми активами", — заявив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра МЗС Сергій Кислиця анонсував, що політичні партнери України можуть допомогти створити спецтрибунал над Росією.

Тим часом західні ЗМІ вказали на нюанс, який може унеможливити суд над Володимиром Путіним по спецтрибуналу.