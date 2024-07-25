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Во Львове предприниматель во время войны продолжал торговать с Россией — что решил суд

25 июля 2024 18:08
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
Предприниматель из Львова во время войны торговал с Россией — суд вынес приговор
Судебное заседание. Иллюстративное фото: nikvesti
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

Во Львове разоблачили предпринимателя, который во время войны продолжал торговать с Россией. Он заплатит штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Франковский районный суд Львова утвердил соглашение о признании виновности по делу о ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором.

Обвиняемый — уроженец Львова и является генеральным директором ООО "Техприбор". Это предприятие зарегистрировано еще в 1995 году и производит инструменты и оборудование для измерений, исследований и навигации.

Его основным торговым партнером являлось российское ООО "Монолит", сотрудничающее с субъектами хозяйственной деятельности государственного сектора экономики РФ.

В условиях военного положения и запрета на ведение хозяйственной деятельности в Россию генеральный директор разработал скрытую схему передачи продукции.

В 2022 и 2023 году были подписаны два фиктивных договора с турецкой компанией Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. Sti. При этом местом разгрузки товара указывалась транспортная компания Alatli Warehouse (Республика Болгария). Из Украины они товары увозили в Болгарию, после чего транспортировали на территорию РФ.

В течение 2022-2023 годов ООО "Техприбор" направило в адрес российского предприятия ООО "Монолит" товаров в виде частей гидрометеорологического оборудования, преобразователей температуры и относительной влажности воздуха на сумму почти 834 тыс. долларов США.

На стадии подготовительного судебного заседания прокурор и директор ООО "Техприбор" заключили соглашение о признании виновности. Они договорились о наказании в виде штрафа — 170 тысяч гривен

Обвиняемый полностью признал вину, просил учесть, что он искренне раскаивается и сделал для себя правильные выводы на будущее, поддерживать в дальнейшем какие-либо хозяйственные операции со страной-агрессором не намерен.

Защитник обвиняемого также подчеркнула, что обвиняемый оказывает постоянную помощь Вооруженным силам Украины и его действиям реальный ущерб не причинен.

Прокурор в судебном заседании сообщил, что возглавляющее обвиняемый предприятие ООО "Техприбор" имеет важное значение для оборонного комплекса, ведь производит продукцию, которая в том числе используется для нужд защиты Украины.

Решение суда

Суд решил, что лишение обвиняемого права занимать должности на предприятии исключит возможность его работы, нарушит производственные процессы, которыми обвиняемый долгие годы руководил, приведет к простою и потере опытного персонала, вовлеченного в производство. Как следствие, крупный производитель не сможет платить налоги в государственный бюджет Украины, не сможет производить продукцию, которая необходима Украине в условиях агрессивной войны. Это принимается во внимание судом и дополнительные наказания, такие как запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, к обвиняемому не применяются.

До вступления приговора суда в законную силу суд изменил обвиняемому меру пресечения по содержанию под стражей на личное обязательство.

Напомним, житель Ровенщины, ранее осужденный и отбывавший испытательный срок, решил нажиться на войне и разместил фейковое объявление о сборе на дроны для ВСУ. Сарненский районный суд Ровенской области наказал преступника, присвоившего собранные средства на сумму около 1 500 грн.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина попал в ДТП, в результате чего его авто получило повреждения. Он обвинил в аварии военнослужащего и потребовал взыскать с воинской части, где тот служит, компенсацию.

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