Підприємець зі Львова під час війни торгував з Росією — суд виніс вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: nikvesti

У Львові викрили підприємця, який під час війни продовжував торгувати з Росією. Він заплатить штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Франківський районний суд міста Львова затвердив угоду про визнання винуватості у справі про ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Обвинувачений — уродженець Львова і є генеральним директором ТОВ "Техприлад". Це підприємство зареєстроване ще у 1995 році і виробляє інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації.

Його основним торговим партнером було російське ООО "Монолит", яке співпрацює з субʼєктами господарської діяльності державного сектору економіки РФ.

В умовах воєнного стану і заборони на ведення господарської діяльності з Росією генеральний директор розробив приховану схему передачі продукції.

У 2022 і 2023 році були підписані два фіктивні договори з турецькою компанію Digisat teknolojileri pazarlama ihracat ithalat Itd. Sti. При цьому місцем розвантаження товару зазначалося транспортну компанію Alatli Warehouse (Республіка Болгарія). З України вони товари везли в Болгарію, після чого транспортували на територію РФ.

Протягом 2022-2023 років ТОВ "Техприлад" направило на адресу російського підприємства ООО "Монолит" товарів у вигляді частин до гідрометеорологічного обладнання, перетворювачів температури та відносної вологості повітря на суму майже 834 тис. доларів США.

На стадії підготовчого судового засідання прокурор і директор ТОВ "Техприлад" уклали угоду про визнання винуватості. Вони домовилися про покарання у вигляді штрафу — 170 тисяч гривень

Обвинувачений повністю визнав вину, просив врахувати, що він щиро кається, і зробив для себе правильні висновки на майбутнє, підтримувати подальші будь-які господарські операції з країною-агресором не має наміру.

Захисник обвинуваченого також наголосила, що обвинувачений надає постійну допомогу Збройним силам України і його діями реальної шкоди не заподіяно.

Прокурор у судовому засіданні повідомив, що підприємство ТОВ "Техприлад", яке очолює обвинувачений, має важливе значення для оборонного комплексу, адже виробляє продукцію, яка в тому числі використовується для потреб захисту України.

Рішення суду

Суд вирішив, що позбавлення обвинуваченого права обіймати посади на підприємстві унеможливить його роботу, порушить виробничі процеси, якими обвинувачений багаторічно керував, призведе до простою і втрати досвідченого персоналу, залученого у виробництво. Як наслідок, великий виробник не буде мати змоги сплачувати податки до державного бюджету України, не зможе виробляти продукцію, яка необхідна Україні в умовах агресивної війни. Це береться до уваги судом і додаткові покарання, такі як заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, до обвинуваченого не застосовуються.

До набрання вироком суду законної сили суд змінив обвинуваченому запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобовʼязання.

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