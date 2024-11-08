Загрязнение воздуха во Львовской области — в ОВА назвали причины

Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: ecology.com.uа

Во Львовской области зафиксировали повышение уровня загрязнения воздуха. Однако серьезной угрозы нет.

Об этом сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов ЛОВА.

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Загрязнение воздуха во Львовской области

В департаментах прокомментировали распространенную накануне в СМИ и соцсетях информацию об ухудшении состояния воздуха, якобы вызванном облаком загрязненного воздуха с территории Польши и Восточной Европы.

"Согласно данным наблюдений стационарных станций мониторинга качества атмосферного воздуха, незначительное повышение пыли (ТЧ2,5); (ТЧ10), наблюдалось в вечерние часы на короткий промежуток времени, а именно в Рава-Русской и Бориславской территориальных громадах", — рассказали в пресс-службе.

Скорее всего, такая ситуация связана с поджогом дров и уборкой на приусадебных участках, что вызывает такие краткосрочные превышения, ведь дым от сжигания травы едкий, густой и удушающий.

В то же время, известно, что в Стрыйской и Львовской громадах, где установлены стационарные станции наблюдения, превышения не зафиксированы. Стационарные станции мониторинга качества атмосферного воздуха установлены Департаментом экологии и природных ресурсов облгосадминистрации в настоящее время работают в тестовом режиме.

"Сжигание сухостоя не только наносит значительный вред окружающей среде, но и ухудшает качество воздуха, которым мы дышим. Ведь во время горения растительных отходов высвобождается значительное количество микрочастиц дыма (пыль, окись азота, угарный газ, тяжелые металлы и канцерогенные соединения). Громадам нужен местный механизм контроля, знания о компостировании, управление отходами и другие альтернативные методы сохранения экосистемы", — отметили в департаменте.

Кроме того, местные жители призывали ответственно и с пониманием относиться к окружающей среде.

Скриншот сообщения департамента

Напомним, 7 ноября Киевский горсовет сообщил, что в Киеве ухудшилось качество воздуха. Худшая ситуация наблюдается в Дарницком и Святошинском районах.