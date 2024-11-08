Забруднення повітря на Львівщині — в ОВА назвали причини

Забруднене повітря. Ілюстративне фото: ecology.com.uа

У Львівській області зафіксували підвищення рівня забруднення повітря. Однак, серйозної загрози немає.

Про це повідомили у департаменті екології та природних ресурсів ЛОВА.

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У департаментів прокоментували поширену напередодні в ЗМІ та соцмережах інформацію про погіршення стану повітря, що нібито спричинене хмарою забрудненого повітря з території Польщі та Східної Європи.

"Відповідно за даними спостережень стаціонарних станцій моніторингу якості атмосферного повітря, незначне підвищення пилу (ТЧ2,5); (ТЧ10), спостерігалося у вечірні години на короткий проміжок часу, а саме в Рава-Руській та Бориславській територіальних громадах", — розповіли у відомстві.

Зазначається, що найімовірніше, така ситуація пов’язана з палінням дров та прибиранням на присадибних ділянках, що викликає такі короткострокові перевищення, адже дим від спалювання трави їдкий, густий та задушливий.

Водночас відомо, що в Стрийській та Львівській громадах, де встановлені стаціонарні станції спостереження, перевищення не зафіксовані. Стаціонарні станції моніторингу якості атмосферного повітря встановлені Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації на даний час працюють в тестовому режимі.

"Паління сухостою не лише завдає значної шкоди довкіллю, а й погіршує якість повітря, яким ми дихаємо. Адже під час горіння рослинних відходів вивільняється значна кількість мікрочастинок диму (пил, окис азоту, чадний газ, важкі метали та канцерогенні сполуки). Громадам потрібен місцевий механізм контролю, знання про компостування, управління відходами та інші альтернативні методи збереження екосистеми", — наголосили в департаменті.

Крім того, місцевих жителів закликали відповідально та з розумінням ставитися до навколишнього середовища.

Скриншот допису департаменту

Нагадаємо, 7 листопада Київська міськрада повідомила, що у Києві погіршилася якість повітря. Найгірша ситуація спостерігається у Дарницькому та Святошинському районах.