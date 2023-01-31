Во Львове построят жилье для людей, нуждающихся в реабилитации

Жилые комплексы предлагают построить вблизи Первого городского территориального медицинского объединения Львова

Во Львове выбрали победителя Всеукраинского открытого архитектурного конкурса и определили лучшее проектное предложение нового строительства комплекса многоквартирных жилых домов, которое станет частью Национального реабилитационного центра НЕСЛОМНЫЕ (UNBROKEN).

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

По решению жюри победителем конкурса стал проект авторского коллектива международной студии архитектуры и урбанизма Drozdov & Partners из Харькова, которые после бомбардировок города были вынуждены релоцироваться во Львов.

Как отмечают архитекторы, жилой комплекс будет построен по прогрессивной скоростной prefab-технологии Well-being ConTech, благодаря которой сроки многоквартирного строительства сокращаются вдвое, по сравнению даже с современными распространенными в Украине и мире технологиями. Авторами технологии есть украинские инженеры из Одессы.

"То, что даже во время активных боевых действий, в Украине запускаются такие проекты и строится новое социальное жилье, а Европа помогает и выделяет на это инвестиции, очень хороший признак для страны. Мы рады присоединиться к такому инновационному проекту во Львове. Считаю, что именно prefab-технология должна стать приоритетной в восстановлении страны", — говорит CEO подразделения Well-being ConTech компании "Будова" и один из авторов концепции прогрессивной системы восстановления Марк Кестельбойм.

Быстровозводимые дома Well-being ConTech предполагают существенное снижение энергозатрат при эксплуатации благодаря продуманному комплексу энергоэффективных решений: утепленная многослойная наружная стена, теплосберегающие инженерные системы, использование альтернативных источников энергии. Эксплуатация жилья предполагает использование цифровой системы контроля энергозатрат.

При возведении сборных домов по технологии Well-being все производственные процессы диджитализованы, контролируются специальным программным обеспечением, что делает невозможным коррупционную составляющую и делает прозрачным бюджетирование и отчетность перед инвесторами, говорят в команде Drozdov&Partners.

"Цель конкурса заключалась в создании комфортного и безопасного жилого пространства для людей, нуждающихся в реабилитации и эвакуированных через полномасштабную войну. Учитывая характерный рельеф и задачи конкурса, команда выбрала городскую виллу как основной тип застройки проекта. Виллы, имея небольшое количество квартир стимулируют формирование локального сообщества, где холлы, участки на первом этаже и балконы выступают как просторы коммуникации", — комментируют в команде Drozdov&Partners.

К слову, виллы будут иметь одинаковый размер, с устройством разных типов квартир на этаже, комбинация которых может изменяться, что делает их адаптивными к планировкам и использованию в качестве универсального решения для других участков.

Большие балконы создают связь внутреннего и внешнего пространства, расширяя сценарии спальных комнат и гостиных.

Входы в дома организованы через улицу на нижнем этаже и вторым входом на уровне двора. Все дома оборудованы просторным холлом, большими помещениями для хранения и бомбоубежищами.

Добавим, управление архитектуры и урбанистики ЛГС объявило регистрацию на два Всеукраинских архитектурных открытых конкурса. Речь идет о строительстве жилых комплексов в рамках экосистемы реабилитации "Несокрушимые". На конкурсе выберут лучшие проектные предложения комплекса многоквартирных жилых домов по ул. И. Миколайчука во Львове и реабилитационного центра в пгт Брюховичи.

Для этого город выделил 2 земельных участка. Сначала в домах будут жить пациенты реабилитационного центра "Несокрушимые", а затем квартиры будут использовать для решения проблемы жилищного обеспечения социально уязвимых категорий населения.

Напомним, ранее мы писали, что во Львове будут изготавливать протезы для детей.

Кроме того, во Львове запустили бесплатные экскурсии для военных, которые проходят реабилитацию в медучреждениях города.