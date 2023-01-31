У Львові збудують житло для людей, які потребують реабілітації

Житлові комплекси пропонують побудувати поблизу Першого міського територіального медичного об'єднання Львова

У Львові обрали переможця Всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу та визначили найкращу проєктну пропозицію нового будівництва комплексу багатоквартирних житлових будинків, що стане частиною Національного реабілітаційного центру НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN).

Про це повідомляє пресслужба фонду.

За рішенням журі переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу міжнародної студії архітектури та урбанізму Drozdov & Partners з Харкова, що після бомбувань міста вимушені були релокуватись до Львова.

Як зазанчають архітектори, житловий комплекс буде збудований за прогресивною швидкісною prefab-технологією Well-being ConTech, завдяки якій терміни багатоквартирного будівництва скорочуються вдвічі, в порівнянні навіть із сучасними поширеними в Україні та світі технологіями. Авторами технології є українські інженери з Одеси.

"Те, що навіть під час активних бойових дій, в Україні запускаються такі проєкти та будується нове соціальне житло, а Європа допомагає та виділяє на це інвестиції, є дуже доброю ознакою для країни. Ми раді долучитися до такого інноваційного проєкту у Львові. Вважаю, що саме prefab-технологія має стати пріоритетною у відновленні країни", — говорить CEO підрозділу Well-being ConTech компанії "Будова" та один з авторів концепції прогресивної системи відбудови Марк Кестельбойм.

Швидкомонтовані будинки Well-being ConTech передбачають суттєве зниження енерговитрат при експлуатації завдяки продуманому комплексу енергоефективних рішень: утеплена багатошарова зовнішня стіна, теплоощадні інженерні системи, використання альтернативних джерел енергії. Експлуатація житла передбачає використання цифрової системи контролю енерговитрат.

При зведенні збірних будинків за технологією Well-being всі виробничі процеси диджиталізовані, контролюються спеціальним програмним забезпеченням, що унеможливлює корупційну складову та робить прозорим бюджетування й звітність перед інвесторами, кажуть в команді Drozdov&Partners.

"Мета конкурсу полягала у створенні комфортного та безпечного житлового простору для людей, що потребують реабілітації та були евакуйовані через повномасштабну війну. Враховуючи характерний рельєф та завдання конкурсу, команда обрала міську віллу як основний тип забудови проєкту. Вілли, маючи невелику кількість квартир на поверсі, стимулюють формування локальної спільноти, де холи, ділянки на першому поверсі та балкони виступають як простори комунікації", — коментують у команді Drozdov&Partners.

До слова, вілли матимуть однаковий розмір, з облаштуванням різних типів квартир на поверсі, комбінація яких може змінюватись, що робить їх адаптивними до планувань та використання як універсального рішення для інших ділянок.

Великі балкони створюють зв'язок внутрішнього і зовнішнього простору, розширюючи сценарії використання спальних кімнат та віталень.

Входи до будинків організовані через вулицю на нижньому поверсі, та другим входом на рівні двору. Всі будинки облаштовані просторим холом, великими приміщеннями для зберігання та бомбосховищами.

Додамо, управління архітектури та урбаністики ЛМР оголосило реєстрацію на два Всеукраїнські архітектурні відкриті конкурси. Йдеться про будівництво житлових комплексів у межах екосистеми реабілітації "Незламні". На конкурсі оберуть найкращі проєктні пропозиції комплексу багатоквартирних житлових будинків на вул. І. Миколайчука у Львові та реабілітаційного центру в смт Брюховичі.

Для цього місто виділило 2 земельні ділянки. Спочатку в будинках будуть жити пацієнти реабілітаційного центру "Незламні", а потім квартири використовуватимуть для вирішення проблеми житлового забезпечення соціально вразливих категорій населення.

Нагадаємо, раніше ми писали що у Львові виготовлятимуть протези для дітей.

Окрім того,у Львові запустили безкоштовні екскурсії для військових, які проходять реабілітацію у медзакладах міста.