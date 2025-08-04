Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове погасили марку седьмого пограничного Карпатского отряда

Во Львове погасили марку седьмого пограничного Карпатского отряда

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 18:10
Во Львове погасили марку, посвященную седьмому Карпатскому пограничному отряду
Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 4 августа, погасили марку, которая посвящена седьмому Карпатскому пограничному отряду. Известно, что тираж составляет 1050 экземпляров.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда

На конверте с надписью "І на оновленій землі врага не буде..." размещена марка "Тризуб", погашенная уникальным штемпелем специального подразделения.

Марка сьомого прикордонного Карпатського загону
Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда. Фото: Новини.LIVE

Полковник Олег Трофименко рассказал, что событие посвящено военным, которые ежедневно стоят на защите границы, а также выполняют боевые задачи.

У Львові погасили марку сьомого прикордонного Карпатського загону
Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Для нас это историческое событие и историческое событие в первую очередь для личного состава всего пограничного отряда. Марки вышли в тираже 1050 штук", — подчеркнул он.

У Львові відбулося погашення нової марки
Презентация марки. Фото: Новини.LIVE
Погашення марки у Львові
Марка, которую презентовали во Львове. Фото: Новини.LIVE

Представительница "Укрпочты" Любовь Нутрик отметила, что идея и задумка была пограничного отряда. По ее словам, "Укрпочта" с радостью поддерживает такие инициативы.

Нова марка прикордонників
Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, сейчас марку можно приобрести в отделении на Валовой.

Напомним, два ведущих почтовых оператора Украины изменили условия наложенного платежа. Новые правила коснутся физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн через "Укрпочту" и "Новую почту".

Ранее "Укрпочта" изменила порядок выдачи посылок. Отдельные категории клиентов смогут получать отправления без ожидания в очередях.

война украинцы Львов Украина пограничники почтовая марка
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации