Во Львове погасили марку, посвященную седьмому Карпатскому пограничному отряду

Во Львове погасили марку седьмого пограничного Карпатского отряда
Во Львове в понедельник, 4 августа, погасили марку, которая посвящена седьмому Карпатскому пограничному отряду. Известно, что тираж составляет 1050 экземпляров.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда
На конверте с надписью "І на оновленій землі врага не буде..." размещена марка "Тризуб", погашенная уникальным штемпелем специального подразделения.
Полковник Олег Трофименко рассказал, что событие посвящено военным, которые ежедневно стоят на защите границы, а также выполняют боевые задачи.
"Для нас это историческое событие и историческое событие в первую очередь для личного состава всего пограничного отряда. Марки вышли в тираже 1050 штук", — подчеркнул он.
Представительница "Укрпочты" Любовь Нутрик отметила, что идея и задумка была пограничного отряда. По ее словам, "Укрпочта" с радостью поддерживает такие инициативы.
По ее словам, сейчас марку можно приобрести в отделении на Валовой.
Напомним, два ведущих почтовых оператора Украины изменили условия наложенного платежа. Новые правила коснутся физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн через "Укрпочту" и "Новую почту".
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