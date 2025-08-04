Во Львове погасили марку, посвященную седьмому Карпатскому пограничному отряду

Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове в понедельник, 4 августа, погасили марку, которая посвящена седьмому Карпатскому пограничному отряду. Известно, что тираж составляет 1050 экземпляров.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда

На конверте с надписью "І на оновленій землі врага не буде..." размещена марка "Тризуб", погашенная уникальным штемпелем специального подразделения.

Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда. Фото: Новини.LIVE

Полковник Олег Трофименко рассказал, что событие посвящено военным, которые ежедневно стоят на защите границы, а также выполняют боевые задачи.

Погашение марки во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Для нас это историческое событие и историческое событие в первую очередь для личного состава всего пограничного отряда. Марки вышли в тираже 1050 штук", — подчеркнул он.

Презентация марки. Фото: Новини.LIVE

Марка, которую презентовали во Львове. Фото: Новини.LIVE

Представительница "Укрпочты" Любовь Нутрик отметила, что идея и задумка была пограничного отряда. По ее словам, "Укрпочта" с радостью поддерживает такие инициативы.

Марка седьмого пограничного Карпатского пограничного отряда. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, сейчас марку можно приобрести в отделении на Валовой.

Напомним, два ведущих почтовых оператора Украины изменили условия наложенного платежа. Новые правила коснутся физических лиц, которые регулярно продают товары онлайн через "Укрпочту" и "Новую почту".

Ранее "Укрпочта" изменила порядок выдачи посылок. Отдельные категории клиентов смогут получать отправления без ожидания в очередях.