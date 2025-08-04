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Головна Львів У Львові погасили марку сьомого прикордонного Карпатського загону

У Львові погасили марку сьомого прикордонного Карпатського загону

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 18:10
У Львові погасили марку, присвячену сьомому Карпатському прикордонному загону
Погашення марки у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 4 серпня, погасили марку, яка присвячена сьомому Карпатському прикордонному загону. Відомо, що тираж складає 1050 примірників.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Марка сьомого прикордонного Карпатського загону

На конверті з написом "І на оновленій землі врага не буде..." розміщено марку "Тризуб", погашену унікальним штемпелем спеціального підрозділу.

Марка сьомого прикордонного Карпатського загону
Марка сьомого прикордонного Карпатського загону. Фото: Новини.LIVE

Полковник Олег Трофіменко розповів, що подія присвячена військовим, які щодня стоять на захисті кордону, а також виконують бойові завдання.

У Львові погасили марку сьомого прикордонного Карпатського загону
Погашення марки у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Для нас це історична подія та історична подія в першу чергу для особового складу всього прикордонного загону. Марки вийшли в тиражі 1050 штук", — наголосив він.

У Львові відбулося погашення нової марки
Презентація марки. Фото: Новини.LIVE
Погашення марки у Львові
Марка, яку презентували у Львові. Фото: Новини.LIVE

Представниця "Укрпошти" Любов Нутрик зазначила, що ідея і задумка була прикордонного загону. За її словами, "Укрпошта" радо підтримує такі ініціативи.

Нова марка прикордонників
Марка сьомого прикордонного Карпатського загону. Фото: Новини.LIVE

За її словами, наразі марку можна придбати у відділенні на Валовій.

Нагадаємо, два провідні поштові оператори України змінили умови післяплати. Нові правила торкнуться фізичних осіб, які регулярно продають товари онлайн через "Укрпошту" та "Нову пошту".

Раніше "Укрпошта" змінила порядок видачі посилок. Окремі категорії клієнтів зможуть отримувати відправлення без очікування в чергах.

війна українці Львів Україна прикордонники поштова марка
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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