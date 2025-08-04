У Львові погасили марку, присвячену сьомому Карпатському прикордонному загону

Погашення марки у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові у понеділок, 4 серпня, погасили марку, яка присвячена сьомому Карпатському прикордонному загону. Відомо, що тираж складає 1050 примірників.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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Марка сьомого прикордонного Карпатського загону

На конверті з написом "І на оновленій землі врага не буде..." розміщено марку "Тризуб", погашену унікальним штемпелем спеціального підрозділу.

Марка сьомого прикордонного Карпатського загону. Фото: Новини.LIVE

Полковник Олег Трофіменко розповів, що подія присвячена військовим, які щодня стоять на захисті кордону, а також виконують бойові завдання.

Погашення марки у Львові. Фото: Новини.LIVE

"Для нас це історична подія та історична подія в першу чергу для особового складу всього прикордонного загону. Марки вийшли в тиражі 1050 штук", — наголосив він.

Презентація марки. Фото: Новини.LIVE

Марка, яку презентували у Львові. Фото: Новини.LIVE

Представниця "Укрпошти" Любов Нутрик зазначила, що ідея і задумка була прикордонного загону. За її словами, "Укрпошта" радо підтримує такі ініціативи.

Марка сьомого прикордонного Карпатського загону. Фото: Новини.LIVE

За її словами, наразі марку можна придбати у відділенні на Валовій.

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