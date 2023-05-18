Во Львове погасили почтовую марку, посвященную Павлу Скоропадскому

Погашение почтовой марки с представителями ЛОВА. Фото: Львовская ОВА

Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки, посвященной выдающейся фигуре в истории нашего государства, последнему Гетману Украины Павлу Скоропадскому. Марку погасили в 150-летие со дня его рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

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Детали события

"Сегодняшнее событие еще раз подчеркивает важность понимания нашей истории. Почитаем наших героев не только настоящего, но и прошлого. Павел Скоропадский точно незаурядный человек, он — не только государственный деятель, но человек, который положил начало государственным процессам, которые стали движущими в тех или иных. Чрезвычайно важно, чтобы мы сегодня смотрели на личность Скоропадского не сугубо через призму шаблона, который заложен в учебниках истории, а более чем на человека, который жил и совершал государственные поступки в сложных исторических, политических условиях. возможность привлечь внимание к этой незаурядной фигуре", — отметил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Спецпогашение Марки Павлу Скоропадскому. Фото: Львовская ОВА

Марка, посвященная Павлу Скоропадскому, третья из серии "Слава Украине" в рамках инициативы "Собственная марка". Первую посвятили Степану Бандере, вторую — Тарасу Шевченко. Серия рассказывает о древних и современных Героях Украины и цель лучше познакомить с ними людей из разных уголков мира.

"Мы должны изучать с разных ракурсов наших национальных героев, как творили и чего достигли. Прошло 150 лет и мы сегодня чтим память Павла Скоропадского. Призываю всех изучать нашу историю, уважать ее, ведь если ты не знаешь прошлого, то не будешь иметь будущего", — рассказал международный общественный деятель и автор идеи Юрий Котик.

Тираж марки — тысяча экземпляров.

Что изображено на марке

"На марке изображено изречение Павла Скоропадского: "Я так верю в правду своего дела и что оно не погибнет", и он действительно искренне верил в свое дело. Павел Скоропадский чрезвычайно интересен, ведь он работал в таких условиях, которые сейчас перекликаются с нынешними: внутренних и внешних врагов много, тем не менее, он добился хорошего результата. Этой маркой мы призываем, чтобы люди изучали своих предков, их опыт", — добавил директор Львовской дирекции АО "Укрпочта" Евгений Савчук.

Напомним, мы ранее писали, что Укрпочта начала предпродажу новых марок, посвященных "Гвардии наступления". Тираж нового почтового блока — 235 тысяч экземпляров.