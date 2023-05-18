Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове погасили почтовую марку, посвященную Павлу Скоропадскому arrow

Во Львове погасили почтовую марку, посвященную Павлу Скоропадскому

18 мая 2023 14:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове погасили почтовую марку, посвященную Павлу Скоропадскому
Погашение почтовой марки с представителями ЛОВА. Фото: Львовская ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львовской ОВА состоялось торжественное спецгашение почтовой марки, посвященной выдающейся фигуре в истории нашего государства, последнему Гетману Украины Павлу Скоропадскому. Марку погасили в 150-летие со дня его рождения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной военной администрации.

Читайте также:

Детали события

"Сегодняшнее событие еще раз подчеркивает важность понимания нашей истории. Почитаем наших героев не только настоящего, но и прошлого. Павел Скоропадский точно незаурядный человек, он — не только государственный деятель, но человек, который положил начало государственным процессам, которые стали движущими в тех или иных. Чрезвычайно важно, чтобы мы сегодня смотрели на личность Скоропадского не сугубо через призму шаблона, который заложен в учебниках истории, а более чем на человека, который жил и совершал государственные поступки в сложных исторических, политических условиях. возможность привлечь внимание к этой незаурядной фигуре", — отметил первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик.

Спецпогашение Марки Павлу Скоропадскому. Фото: Львовская ОВА
Спецпогашение Марки Павлу Скоропадскому. Фото: Львовская ОВА

Марка, посвященная Павлу Скоропадскому, третья из серии "Слава Украине" в рамках инициативы "Собственная марка". Первую посвятили Степану Бандере, вторую — Тарасу Шевченко. Серия рассказывает о древних и современных Героях Украины и цель лучше познакомить с ними людей из разных уголков мира.

"Мы должны изучать с разных ракурсов наших национальных героев, как творили и чего достигли. Прошло 150 лет и мы сегодня чтим память Павла Скоропадского. Призываю всех изучать нашу историю, уважать ее, ведь если ты не знаешь прошлого, то не будешь иметь будущего", — рассказал международный общественный деятель и автор идеи Юрий Котик.

Тираж марки — тысяча экземпляров.

Что изображено на марке

"На марке изображено изречение Павла Скоропадского: "Я так верю в правду своего дела и что оно не погибнет", и он действительно искренне верил в свое дело. Павел Скоропадский чрезвычайно интересен, ведь он работал в таких условиях, которые сейчас перекликаются с нынешними: внутренних и внешних врагов много, тем не менее, он добился хорошего результата. Этой маркой мы призываем, чтобы люди изучали своих предков, их опыт", — добавил директор Львовской дирекции АО "Укрпочта" Евгений Савчук.

Напомним, мы ранее писали, что Укрпочта начала предпродажу новых марок, посвященных "Гвардии наступления". Тираж нового почтового блока — 235 тысяч экземпляров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас