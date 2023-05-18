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У Львові погасили поштову марку, присвячену Павлу Скоропадському

18 травня 2023 14:23
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові погасили поштову марку, присвячену Павлу Скоропадському
Погашення поштової марки з представниками ЛОВА. Фото: Львівська ОВА
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки, присвяченої видатній постаті в історії нашої держави, останньому Гетьману України Павлу Скоропадському. Марку погасили у 150-ту річницю від дня його народження.  

Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації 

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Деталі події 

"Сьогоднішня подія ще раз підкреслює важливість розуміння нашої історії. Вшановуємо наших героїв не тільки сьогодення, але й минулого. Павло Скоропадський точно непересічна людина, він  — не лише державний діяч, але людина, яка започаткувала багато державотворчих процесів, що стали рушійними в тих чи інших галузях нашої держави. Надзвичайно важливо, щоб ми сьогодні дивились на особу Скоропадського не суто через призму шаблону, який закладений в підручниках історії, а більш як на людину, яка жила і робила державницькі вчинки в складних історичних, політичних умовах. Погашення марки  — додаткова можливість привернути увагу до цієї непересічної постаті", — зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.

Спецпогашення Марки Павлу Скоропадському. Фото: Львівська ОВА
Спецпогашення Марки Павлу Скоропадському. Фото: Львівська ОВА

Марка, присвячена Павлу Скоропадському, є третьою з серії "Слава Україні" в межах ініціативи "Власна марка". Першу присвятили Степанові Бандері, другу  — Тарасові Шевченку. Серія  розповідає про давніх і сучасних Героїв України та має на меті краще познайомити з ними людей з різних куточків світу.

"Ми повинні вивчати з різних ракурсів наших національних героїв, як творили і чого досягли. Пройшло 150 років і ми сьогодні вшановуємо пам'ять Павла Скоропадського. Закликаю всіх вивчати нашу історію, шанувати її, адже якщо ти не знаєш минулого, то не будеш мати майбутнього", — розповів міжнародний громадський діяч та автор ідеї Юрій Котик.

Тираж марки — тисяча примірників.

Що зображено на марці

"На марці зображений вислів Павла Скоропадського: "Я так вірю в правду свого діла і що воно не загине", і він дійсно щиро вірив в свою справу. Павло Скоропадський надзвичайно цікавий, адже він працював в таких умовах, які зараз перегукуються з теперішніми: внутрішніх та зовнішніх ворогів багато, а втім, він досяг хорошого результату. Цією маркою ми закликаємо, щоб люди вивчали своїх пращурів, їх досвід",  — додав директор Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Євген Савчук.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Укрпошта почала передпродаж нових марок, присвячених "Гвардії наступу". Наклад нового поштового блоку — 235 тисяч примірників.

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