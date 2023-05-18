У Львові погасили поштову марку, присвячену Павлу Скоропадському
У Львівській ОВА відбулось урочисте спецпогашення поштової марки, присвяченої видатній постаті в історії нашої держави, останньому Гетьману України Павлу Скоропадському. Марку погасили у 150-ту річницю від дня його народження.
Про це інформує пресслужба Львівської обласної військової адміністрації
Деталі події
"Сьогоднішня подія ще раз підкреслює важливість розуміння нашої історії. Вшановуємо наших героїв не тільки сьогодення, але й минулого. Павло Скоропадський точно непересічна людина, він — не лише державний діяч, але людина, яка започаткувала багато державотворчих процесів, що стали рушійними в тих чи інших галузях нашої держави. Надзвичайно важливо, щоб ми сьогодні дивились на особу Скоропадського не суто через призму шаблону, який закладений в підручниках історії, а більш як на людину, яка жила і робила державницькі вчинки в складних історичних, політичних умовах. Погашення марки — додаткова можливість привернути увагу до цієї непересічної постаті", — зазначив перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик.
Марка, присвячена Павлу Скоропадському, є третьою з серії "Слава Україні" в межах ініціативи "Власна марка". Першу присвятили Степанові Бандері, другу — Тарасові Шевченку. Серія розповідає про давніх і сучасних Героїв України та має на меті краще познайомити з ними людей з різних куточків світу.
"Ми повинні вивчати з різних ракурсів наших національних героїв, як творили і чого досягли. Пройшло 150 років і ми сьогодні вшановуємо пам'ять Павла Скоропадського. Закликаю всіх вивчати нашу історію, шанувати її, адже якщо ти не знаєш минулого, то не будеш мати майбутнього", — розповів міжнародний громадський діяч та автор ідеї Юрій Котик.
Тираж марки — тисяча примірників.
Що зображено на марці
"На марці зображений вислів Павла Скоропадського: "Я так вірю в правду свого діла і що воно не загине", і він дійсно щиро вірив в свою справу. Павло Скоропадський надзвичайно цікавий, адже він працював в таких умовах, які зараз перегукуються з теперішніми: внутрішніх та зовнішніх ворогів багато, а втім, він досяг хорошого результату. Цією маркою ми закликаємо, щоб люди вивчали своїх пращурів, їх досвід", — додав директор Львівської дирекції АТ "Укрпошта" Євген Савчук.
Нагадаємо, ми раніше писали, що Укрпошта почала передпродаж нових марок, присвячених "Гвардії наступу". Наклад нового поштового блоку — 235 тисяч примірників.