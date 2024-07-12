Во Львовоблэнерго рассказали, когда во Львове будут отключать свет и каков график отключений электроэнергии

Девушка с ноутбуком в блекаут. Фото: Олег Переверзев Новини.LIVE

Львовские энергетики сообщают, что 12 июля, в пятницу город ждет почасовое отключение света. Это будет происходить по приказу НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности, поэтому в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения.

Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.

Читайте также:

Когда во Львове будут выключать свет

Энергетики подчеркнули, что отключение света во Львове будут применять для всех групп и подготовили соответствующий почасовой график.

График отключения света во Львове и области

.

"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — обратились к потребителям во Львовоблэнерго.

Каждый львовянин или житель области может узнать свою группу отключений света в личном кабинете по ссылке: https://info.loe.lviv.ua

В то же время в Укрэнерго предупредили, что с 16:00 до 23:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы — три очереди. Усиление отключений энергетики связывают с жарой.

Напомним, что в компании ДТЭК ранее объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью .

А эксперт по энергетике Михаил Гончар дал разъяснение, почему применяют веерные отключения света.