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Во Львове будут почасово выключать свет — уже есть точный график

12 июля 2024 00:57
Анатолий Слюсарь - Редактор
Во Львовоблэнерго рассказали, когда во Львове будут отключать свет и каков график отключений электроэнергии
Девушка с ноутбуком в блекаут. Фото: Олег Переверзев Новини.LIVE
Анатолий Слюсарь - Редактор

Львовские энергетики сообщают, что 12 июля, в пятницу город ждет почасовое отключение света. Это будет происходить по приказу НЭК "Укрэнерго" из-за значительного дефицита мощности, поэтому в течение суток во Львове и области будут применены почасовые отключения.

Об этом сообщает Акционерное общество "Львовоблэнерго" в Telegram.

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Энергетики подчеркнули, что отключение света во Львове будут применять для всех групп и подготовили соответствующий почасовой график.

График отключения света
График отключения света во Львове и области

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"Призываем всех экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения", — обратились к потребителям во Львовоблэнерго.

Каждый львовянин или житель области может узнать свою группу отключений света в личном кабинете по ссылке: https://info.loe.lviv.ua

В то же время в Укрэнерго предупредили, что с 16:00 до 23:00 будут применять четыре очереди отключений одновременно, в остальные часы — три очереди. Усиление отключений энергетики связывают с жарой.

Напомним, что в компании ДТЭК ранее объяснили, почему в Украине электроснабжение отключают как днем, так и ночью .

А эксперт по энергетике Михаил Гончар дал разъяснение, почему применяют веерные отключения света.

Львов энергетика отключения света свет блэкаут

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