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У Львові погодинно вимикатимуть світло — вже є точний графік

12 липня 2024 00:57
Анатолій Слюсар - Редактор
У Львівобленерго розповіли, коли у Львові відключатимуть світло і який є графік відключень електроенергії
Дівчина з ноутбуком у блекаут. Фото: Олег Переверзєв Новини.LIVE
Анатолій Слюсар - Редактор

Львівські енергетики повідомляють, що 12 липня, у п'ятницю місто чекає погодинне відключення світла.  Це відбуватиметься за наказом НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності, тому протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. 

Про це повідомляє Акціонерне товариство "Львівобленерго" в Telegram.

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Енергетики наголосили, що відключення світла у Львові будуть застосовувати для всіх груп і підготували відповідний погодинний графік

Графік відключення світла Львів
Графік відключення світла у Львові та області

.

"Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", — звернулись до споживачів у Львівобленерго.

Кожен львів'янин чи мешканець області може дізнатися свою групу відключень світла в особистому кабінеті за посиланням: https://info.loe.lviv.ua

Водночас в Укренерго попередили, що з 16:00 до 23:00 будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, у решту годин — три черги. Посилення відключень енергетики пов'язують зі спекою.

Нагадаємо, що в компанії ДТЕК раніше пояснили, чому в Україні електропостачання відключають як вдень, так і вночі

А експерт з енергетики Михайло Гончар дав роз'яснення, чому застосовують віялові відключення світла

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