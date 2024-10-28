Во Львове осужден мужчина за убийство известного художника

Мужчина, убивший художника во Львове. Фото: t.me/lvivoblprok

Во Львове наказали мужчину, убившего известного художника. Преступление произошло в июле 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 28 октября.

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"По публичному обвинению Франковской окружной прокуратуры города Львова 38-летний львовянин признан виновным в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, грабеже и разбое", — говорится в сообщении.

Фигуранту назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В суде прокуроры доказали, что в июле 2021 года на лестнице одного из домов во Львове обвиняемый напал на 65-летнего мужчину, который оказался известным местным художником.

Нападавший ударил жертву по голове, телу и конечностям, после чего сбросил его на лестницу, нанеся тяжкие телесные повреждения. Завладев мобильным телефоном и наплечной сумкой с художественными принадлежностями потерпевшего, обвиняемый скрылся с места преступления.

Через полтора месяца художник умер в больнице.

Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

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