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Во Львове наказали мужчину, который убил известного художника

28 октября 2024 17:51
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове осужден мужчина за убийство известного художника
Мужчина, убивший художника во Львове. Фото: t.me/lvivoblprok
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове наказали мужчину, убившего известного художника. Преступление произошло в июле 2021 года.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Telegram в понедельник, 28 октября.

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"По публичному обвинению Франковской окружной прокуратуры города Львова 38-летний львовянин признан виновным в причинении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, грабеже и разбое", — говорится в сообщении.

Фигуранту назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В суде прокуроры доказали, что в июле 2021 года на лестнице одного из домов во Львове обвиняемый напал на 65-летнего мужчину, который оказался известным местным художником.

Нападавший ударил жертву по голове, телу и конечностям, после чего сбросил его на лестницу, нанеся тяжкие телесные повреждения. Завладев мобильным телефоном и наплечной сумкой с художественными принадлежностями потерпевшего, обвиняемый скрылся с места преступления.

Через полтора месяца художник умер в больнице.

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Пост Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к семи годам тюрьмы за то, что избил товарища до смерти в Шевченковском районе.

Ранее в Харьковской области 17-летний парень совершил насилие над 15-летней подругой и пытался ее убить. Нападающему грозит пожизненное заключение.

тюрьма убийство художник прокуратура Львов

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