У Львові засуджено чоловіка за вбивство відомого художника

У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника
У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника. Злочин відбувся у липні 2021 року.
Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 28 жовтня.
Вбивство художника у Львові
"За публічного обвинувачення Франківської окружної прокуратури міста Львова 38-річного львів’янина визнано винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, грабежі та розбої", — йдеться у повідомленні.
Фігуранту призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.
У суді прокурори довели, що в липні 2021 року на сходах одного з будинків у Львові обвинувачений напав на 65-річного чоловіка, який виявився відомим місцевим художником.
Нападник вдарив жертву по голові, тілу та кінцівках, після чого скинув його на сходи, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Заволодівши мобільним телефоном і наплічною сумкою з художнім приладдям потерпілого, обвинувачений втік з місця злочину.
Через півтора місяця художник помер у лікарні.
Нагадаємо, у Києві чоловіка засудили до семи років ув'язнення за те, що побив товариша до смерті в Шевченківському районі.
Раніше у Харківській області 17-річний хлопець вчинив насилля над 15-річною подругою та намагався її вбити. Нападнику загрожує довічне ув'язнення.
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