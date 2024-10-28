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У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника

28 жовтня 2024 17:51
Аркадій Пастула - Редактор
У Львові засуджено чоловіка за вбивство відомого художника
Чоловік, який вбив художника у Львові. Фото: t.me/lvivoblprok
Аркадій Пастула - Редактор

У Львові покарали чоловіка, який вбив відомого художника. Злочин відбувся у липні 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 28 жовтня.

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"За публічного обвинувачення Франківської окружної прокуратури міста Львова 38-річного львів’янина визнано винним у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, грабежі та розбої", — йдеться у повідомленні.

Фігуранту призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У суді прокурори довели, що в липні 2021 року на сходах одного з будинків у Львові обвинувачений напав на 65-річного чоловіка, який виявився відомим місцевим художником.

Нападник вдарив жертву по голові, тілу та кінцівках, після чого скинув його на сходи, завдавши тяжких тілесних ушкоджень. Заволодівши мобільним телефоном і наплічною сумкою з художнім приладдям потерпілого, обвинувачений втік з місця злочину.

Через півтора місяця художник помер у лікарні.

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Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловіка засудили до семи років ув'язнення за те, що побив товариша до смерті в Шевченківському районі.

Раніше у Харківській області 17-річний хлопець вчинив насилля над 15-річною подругою та намагався її вбити. Нападнику загрожує довічне ув'язнення.

в'язниця вбивство художник прокуратура Львів

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