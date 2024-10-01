Во Львове судили полицейского, который хранил боевые патроны в рабочем кабинете

Галицкий районный суд. Фото: Судебная власть Украины

Галицкий районный суд вынес приговор полицейскому, хранившему патроны для стрелкового оружия в сейфе своего рабочего кабинета. Суд назначил ему испытательный срок продолжительностью в полтора года.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Как отмечено в материалах дела, в июле 2023 года полицейский нашел 54 патрона калибра 5,45x39 мм в помещении ГУНП Львовщины и решил хранить их незаконно в своем сейфе. В августе 2023 года во время обыска следователи обнаружили эти боеприпасы, которые, согласно экспертизе, относятся к категории боевых припасов для нарезного оружия.

На судебном заседании мужчина признал свою вину, подтвердил все обстоятельства дела и заключил соглашение с прокуратурой, однако не дал объяснений о своем решении незаконно хранить боеприпасы.

Решение суда

Ввиду обстоятельств дела, судья признал полицейского виновным за незаконное обращение с оружием и присудил ему 3 года лишения свободы, освободив от реального наказания, заменив его на полтора года испытательного срока. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.

Напомним, в Черновицкой области суд наказал мужчину, избившего работника территориального центра комплектования во время вручения повестки. Также в Херсоне в суде рассматривали дело мужчины, отказавшегося от службы в армии.