У Львові судили поліцейського, який зберігав бойові патрони в робочому кабінеті

Галицький районний суд. Фото: Судова влада України

Галицький районний суд виніс вирок поліцейському, який зберігав патрони для стрілецької зброї в сейфі свого робочого кабінету. Суд призначив йому іспитовий термін тривалістю півтора року.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Як зазначено в матеріалах справи, у липні 2023 року поліцейський знайшов 54 патрони калібру 5,45x39 мм у приміщенні ГУНП Львівщини та вирішив зберігати їх незаконно в своєму сейфі. У серпні 2023 року під час обшуку слідчі виявили ці боєприпаси, які, згідно з експертизою, належать до категорії бойових припасів для нарізної зброї.

На судовому засіданні чоловік визнав свою провину, підтвердив усі обставини справи та уклав угоду з прокуратурою, однак не надав пояснень щодо свого рішення незаконно зберігати боєприпаси.

Рішення суду

Зважаючи на обставини справи, суддя визнав поліцейського винним за незаконне поводження зі зброєю та присудив йому 3 роки позбавлення волі, звільнивши від реального покарання, замінивши його на півтора року іспитового терміну. Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, в Чернівецькій області суд покарав чоловіка, який побив працівника територіального центру комплектування під час вручення повістки. Також у Херсоні в суді розглядали справу чоловіка, який відмовився від служби у війську.