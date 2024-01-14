Во Львове умер пятилетний мальчик, впавший в кому во время лечения зубов

Мальчик, который умер в больнице. Фото: Marianna Vakhniak

Во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Стало известно, что 8 января он скончался в больнице.

Об этом сообщил отец ребенка Виктор Пашник.

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"Лети наш Мальчик, лети... Всем нам с Небес миры... Почивай с Миром, любимый Наш Лесюньо", — написал он.

Как известно, 8 декабря работники стоматологического центра во Львове предложили провести его сыну оперативное вмешательство по удалению молочных зубов под общей анестезией.

Он вспоминал, что изначально все было не так.

"Сын очень плакал, не хотел одеть наркозную маску… Через некоторое время после начала операции, жена услышала суету в операционной, туда начали совпадать медицинские работники, примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи", — рассказывал отец.

Впоследствии жене сообщили, что у ребенка произошла остановка сердца во время операции, но врачам удалось его запустить.

С 8 декабря ребенок находился в реанимационном отделении Больницы святого Николая.

Скриншот сообщения Виктора Пашника

Напомним, что 9 января в Черновцах в больнице скончался 45-летний мужчина. Стало известно, что буковинец болел на столбняк.

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