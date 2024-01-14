У Львові помер п'ятирічний хлопчик, який впав в кому під час лікування зубів

Хлопчик, що помер у лікарні. Фото: Marianna Vakhniak

У Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Стало відомо, що 8 січня він помер у лікарні.

Про це повідомив батько дитини Віктор Пашник.

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"Лети наш Хлопчику, лети… Усім нам із Небес світи… Спочивай з Миром, коханий Наш Лесюньо", — написав він.

Як відомо, 8 грудня працівники стоматологічного центру у Львові запропонували провести його сину оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

Він згадував, що від самого початку все було не так.

"Син дуже плакав, не хотів одягнути наркозну маску… За деякий час після початку операції, дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги", — розповідав батько.

Згодом його дружині повідомили, що в дитини сталася зупинка серця під час операції, але лікарям вдалося його запустити.

З 8 грудня дитина перебувала в реанімаційному відділенні Лікарні святого Миколая.

Скриншот допису Віктора Пашника

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