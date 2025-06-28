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Главная Львов Во Львове умер почетный гражданин города и диссидент

Во Львове умер почетный гражданин города и диссидент

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Дата публикации 28 июня 2025 18:08
Во Львове умер поэт и диссидент Игорь Калинец — что о нем известно
Игорь Калинец. Фото: RFE/RL
Ключові моменти Смерть Игоря Калинца

Во Львове умер почетный гражданин города, поэт и диссидент Игорь Калинец. Из жизни он ушел на 86-м году.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 28 июня.

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Смерть Игоря Калинца

Игорь Калинец — это почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, а также многолетний политзаключенный советских лагерей.

Ігор Калинець
Игорь Калинец. Фото: t.me/andriysadovyi

"Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит", — отметил Садовый.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан. О причинах пока не сообщается.

Ранее в Киеве умер грузинский доброволец Вано Надирадзе. Он воевал в составе Сил специальных операций Украины.

смерть Львов писатели Андрей Садовый поэт дисиденты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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