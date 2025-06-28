Во Львове умер поэт и диссидент Игорь Калинец — что о нем известно

Во Львове умер почетный гражданин города и диссидент
Во Львове умер почетный гражданин города, поэт и диссидент Игорь Калинец. Из жизни он ушел на 86-м году.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 28 июня.
Смерть Игоря Калинца
Игорь Калинец — это почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, а также многолетний политзаключенный советских лагерей.
"Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит", — отметил Садовый.
Напомним, 26 июня умер бывший мэр Одессы Руслан Боделан. О причинах пока не сообщается.
Ранее в Киеве умер грузинский доброволец Вано Надирадзе. Он воевал в составе Сил специальных операций Украины.
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