Во Львове умер поэт и диссидент Игорь Калинец — что о нем известно

Игорь Калинец. Фото: RFE/RL

Во Львове умер почетный гражданин города, поэт и диссидент Игорь Калинец. Из жизни он ушел на 86-м году.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в субботу, 28 июня.

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Игорь Калинец — это почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, а также многолетний политзаключенный советских лагерей.

Игорь Калинец. Фото: t.me/andriysadovyi

"Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит", — отметил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

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