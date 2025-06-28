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Головна Львів У Львові помер почесний громадянин міста та дисидент

У Львові помер почесний громадянин міста та дисидент

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Дата публікації: 28 червня 2025 18:08
У Львові помер поет і дисидент Ігор Калинець — що про нього відомо
Ігор Калинець. Фото: RFE/RL
Ключові моменти Смерть Ігоря Калинця

У Львові помер почесний громадянин міста, поет та дисидент Ігор Калинець. Із життя він пішов на 86-му році.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 28 червня.

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Смерть Ігоря Калинця

Ігор Калинець — це почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, а також багаторічний політв’язень радянських таборів.

Ігор Калинець
Ігор Калинець. Фото: t.me/andriysadovyi

"Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла памʼять. Щирі співчуття рідним і близьким. Львів сумує", — зауважив Садовий.

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Допис Садового. Фото: скриншот 

Нагадаємо, 26 червня помер колишній мер Одеси Руслан Боделан. Про причини поки не повідомляється.

Раніше у Києві помер грузинський доброволець Вано Надірадзе. Він воював у складі Сил спеціальних операцій України.

смерть Львів письменники Андрій Садовий поет дисиденти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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