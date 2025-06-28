У Львові помер поет і дисидент Ігор Калинець — що про нього відомо

Ігор Калинець. Фото: RFE/RL

У Львові помер почесний громадянин міста, поет та дисидент Ігор Калинець. Із життя він пішов на 86-му році.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у суботу, 28 червня.

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Ігор Калинець — це почесний громадянин міста Львова, поет, письменник, дисидент, а також багаторічний політв’язень радянських таборів.

Ігор Калинець. Фото: t.me/andriysadovyi

"Разом із Іриною Калинець вони стали голосом української гідності у найтемніші часи. Світла памʼять. Щирі співчуття рідним і близьким. Львів сумує", — зауважив Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 червня помер колишній мер Одеси Руслан Боделан. Про причини поки не повідомляється.

Раніше у Києві помер грузинський доброволець Вано Надірадзе. Він воював у складі Сил спеціальних операцій України.