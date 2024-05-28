Во Львове скончался известный украинский актер Богдан Козак

Богдан Козак. Фото:@Максим Козицкий/Telegram

Во вторник, 28 мая, во Львове на 84-м году жизни скончался видный украинский актер, народный артист Украины Богдан Козак. Пока причина смерти неизвестна.

Печальную новость сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Сегодня на 84-м году жизни не стало Богдана Козака — одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины. Светлая память светлому человеку", — написал Козицкий.

Богдан Козак. Фото: Национальный театр им. Марии Заньковецкой

Жизненный и творческий путь Козака

Богдан Козак был известным украинским актером, режиссером и народным артистом Украины. Его жизнь и деятельность тесно связаны со Львовом, где он жил и работал.

Он был актером Национального театра имени Марии Заньковецкой и преподавал во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Он играл в таких картинах, как "Хозяин", "Павел Полуботок", "Время собирать камни" и другие. Богдан Козак был лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Актер оставил глубокий след в культурной жизни Украины, его вклад в развитие национального театрального искусства будет помнить многие поколения.

Напомним, на фронте погиб мэр Лебедина Сумской области Александр Бакликов. Он решил присоединиться к Вооруженным силам Украины осенью 2022 года.

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