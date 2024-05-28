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У Львові помер відомий український актор Богдан Козак

28 травня 2024 13:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Львові помер відомий український актор Богдан Козак
Богдан Козак. Фото:@Максим Козицький/Telegram
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У вівторок, 28 травня, у Львові на 84-му році життя помер видатний український актор, народний артист України Богдан Козак. Наразі причина смерті невідома.

Сумну новину повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

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"Сьогодні на 84-му році життя не стало Богдана Козака — однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Світла пам'ять світлій людині", — написав Козицький.

Богдан Козак. Національний театр ім. Марії Заньковецької
Богдан Козак. Фото: Національний театр ім. Марії Заньковецької

Життєвий і творчий шлях Козака

Богдан Козак був відомим українським актором, режисером та народним артистом України. Його життя та діяльність були тісно пов'язані зі Львовом, де він жив і працював.

Він був актором Національного театру імені Марії Заньковецької та викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Він грав у таких картинах, як "Хазяїн", "Павло Полуботок", "Час збирати каміння" та інших. Окрім того, Богдан Козак був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Актор залишив глибокий слід у культурному житті України, його вклад у розвиток національного театрального мистецтва будуть пам'ятати багато поколінь.

Нагадаємо, на фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. Він вирішив долучитися до Збройних сил України восени 2022 року.

Також ми писали, що український військовий солдат-аеророзвідник 59-ї бригади Павло Петриченко загинув під час бойових дій на Донецькому напрямку.

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