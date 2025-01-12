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Во Львове заметили суперкар Ferrari за 500 тысяч долларов — фото

12 января 2025 17:25
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ferrari 812 Superfast заметили во Львове — его стоимость составляет 500 тысяч долларов
Ferrari 812 Superfast во Львове. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Львове заметили редкое для Украины авто — Ferrari 812 Superfast. В стране таких насчитывается всего несколько единиц.

Фото опубликовал пользователь Инстаграм с ником lviv._top_.cars.

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Чем уникален автомобиль

Ferrari 812 Superfast — это флагманский суперкар итальянского производителя, который сочетает в себе впечатляющую мощность, инновационные технологии и элегантный дизайн.

Впервые представленный в 2017 году на Женевском автосалоне, этот автомобиль стал преемником Ferrari F12berlinetta и символом новой эпохи бренда.

Ferrari 812 Superfast Львов
Ferrari 812 Superfast на парковке. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Под капотом Ferrari 812 Superfast расположен атмосферный 6,5-литровый двигатель V12, который выдает 800 лошадиных сил при 8500 об/мин. Это позволяет суперкару разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км/ч. Именно поэтому 812 Superfast является самым быстрым серийным автомобилем Ferrari с атмосферным двигателем.

Стартовая стоимость на момент дебюта составляла около 300 000 долларов, но может достигать 500 000 долларов в зависимости от комплектации и дополнительных опций.

Ferrari 812 Superfast
Редкая машина "засветилась" в Украине. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Ранее мы писали, что роскошные автомобили, вроде Ferrari, Lamborghini или Porsche, доступны немногим людям. Но время от времени для тех, кто не имеет достаточной покупательной способности, появляется возможность выбрать одну из этих жемчужин на аукционах в Испании.

Также мы сообщали, как на аукционах в Южной Корее можно очень выгодно приобрести подержанные BMW 5 и Infinity Q30.

Львов авто Украина водители спорткар Ferrari

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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