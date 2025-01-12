Ferrari 812 Superfast заметили во Львове — его стоимость составляет 500 тысяч долларов

Ferrari 812 Superfast во Львове. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

В Львове заметили редкое для Украины авто — Ferrari 812 Superfast. В стране таких насчитывается всего несколько единиц.

Фото опубликовал пользователь Инстаграм с ником lviv._top_.cars.

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Чем уникален автомобиль

Ferrari 812 Superfast — это флагманский суперкар итальянского производителя, который сочетает в себе впечатляющую мощность, инновационные технологии и элегантный дизайн.

Впервые представленный в 2017 году на Женевском автосалоне, этот автомобиль стал преемником Ferrari F12berlinetta и символом новой эпохи бренда.

Ferrari 812 Superfast на парковке. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Под капотом Ferrari 812 Superfast расположен атмосферный 6,5-литровый двигатель V12, который выдает 800 лошадиных сил при 8500 об/мин. Это позволяет суперкару разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 340 км/ч. Именно поэтому 812 Superfast является самым быстрым серийным автомобилем Ferrari с атмосферным двигателем.

Стартовая стоимость на момент дебюта составляла около 300 000 долларов, но может достигать 500 000 долларов в зависимости от комплектации и дополнительных опций.

Редкая машина "засветилась" в Украине. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

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