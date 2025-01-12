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У Львові помітили суперкар Ferrari за 500 тисяч доларів — фото

12 січня 2025 17:25
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ferrari 812 Superfast помітили у Львові — його вартість складає 500 тисяч доларів
Ferrari 812 Superfast у Львові. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Львові помітили рідкісне для України авто — Ferrari 812 Superfast. У країні таких налічується лише кілька одиниць.

Фото опублікував користувач Інстаграм з ніком lviv._top_.cars.

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Ferrari 812 Superfast — це флагманський суперкар італійського виробника, який поєднує у собі вражаючу потужність, інноваційні технології та елегантний дизайн.

Вперше представлений у 2017 році на Женевському автосалоні, цей автомобіль став наступником Ferrari F12berlinetta і символом нової епохи бренду.

Ferrari 812 Superfast Львів
Ferrari 812 Superfast на парковці. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Під капотом Ferrari 812 Superfast розташований атмосферний 6.5-літровий двигун V12, який виробляє 800 кінських сил при 8500 об/хв. Це дозволяє суперкару розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,9 секунди, а максимальна швидкість сягає 340 км/год. Саме тому 812 Superfast є найшвидшим серійним автомобілем Ferrari з атмосферним двигуном.

Стартова вартість на момент дебюту становила близько 300 000 доларів, але може досягати 500 000 доларів, залежно від комплектації та додаткових опцій.

Ferrari 812 Superfast
Рідкісна автівка "засвітилася" в Україні. Фото: instagram.com/lviv._top_.cars

Раніше ми писали, що розкішні автомобілі, на кшталт Ferrari, Lamborghini або Porsche, доступні небагатьом людям. Але час від часу для тих, хто не має достатньої купівельної спроможності, з’являється можливість вибрати одну з цих перлин на аукціонах в Іспанії.

Також ми повідомляли, як на аукціонах у Південній Кореї можна дуже вигідно придбати вживані BMW 5 та Infinity Q30.

Львів авто Україна водії спорткар Ferrari

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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