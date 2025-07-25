Во Львове прощаются с 12 защитниками - фото

Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ
В пятницу, 25 июля, во Львове состоялась церемония прощания с двенадцатью воинами, которые погибли в российском плену. Все павшие служили в рядах 24-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Во Львове прощаются с 12 защитниками
Погибшие герои — Владислав Бобровский, Назарий Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболев, Сергей Левкив, Богдан Дудяк, Иван Федека, Ярослав Криваньо, Иван Охапский, Олег Кузьма, Назар Петрикив и Николай Трухан.
Среди присутствующих была женщина, которая потеряла своего единственного сына Сергея Левкива. Он погиб два года назад, когда вместе с собратьями летел на обмен. О его смерти мать узнала из списков погибших.
"Я сегодня хороню своего единственного ребенка, своего сына", — сказала женщина, не сдерживая слез.
Она призналась, что несмотря на боль, чувствует облегчение от того, что теперь есть место, куда можно прийти и помолиться.
"Для нас всех очень важно, что есть какой-то гроб, что мы можем прийти, что мы можем помолиться", — отметила она.
Крестная мама Ивана Федеки рассказывает, что с первых дней знала — парень попал в плен. Об этом узнала из видео, которые россияне обнародовали в сети.
Женщина вспоминает последние слова Ивана:
"Он был мужественным. Сказал: "Кто, как не я, защитит моих сестер?" — делится она, не сдерживая слез.
Проститься с другим погибшим — Ярославом Соболевым — пришла его одноклассница. Женщина рассказывает, что Ярослав всегда был добрым и искренним, и всем сердцем верил в свое призвание.
"Мы знали, что он в плену. А потом узнали, что был в том самолете..." —говорит она со слезами на глазах.
Напомним, что вчера, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максимом Казбаном.
Также мы информировали, что недавно Одесская область попрощалась с Константином Обориным - директором авиаклуба "Одесса", который погиб, защищая Украину.
Читайте Новини.LIVE!