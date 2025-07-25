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Главная Львов Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ

Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 18:57
Во Львове прощаются с 12 защитниками - фото
Во Львове прощаются с защитниками. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 25 июля, во Львове состоялась церемония прощания с двенадцатью воинами, которые погибли в российском плену. Все павшие служили в рядах 24-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Во Львове прощаются с 12 защитниками

Погибшие герои — Владислав Бобровский, Назарий Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболев, Сергей Левкив, Богдан Дудяк, Иван Федека, Ярослав Криваньо, Иван Охапский, Олег Кузьма, Назар Петрикив и Николай Трухан.

Среди присутствующих была женщина, которая потеряла своего единственного сына Сергея Левкива. Он погиб два года назад, когда вместе с собратьями летел на обмен. О его смерти мать узнала из списков погибших.

"Я сегодня хороню своего единственного ребенка, своего сына", — сказала женщина, не сдерживая слез.

Она призналась, что несмотря на боль, чувствует облегчение от того, что теперь есть место, куда можно прийти и помолиться.

"Для нас всех очень важно, что есть какой-то гроб, что мы можем прийти, что мы можем помолиться", — отметила она.

Крестная мама Ивана Федеки рассказывает, что с первых дней знала — парень попал в плен. Об этом узнала из видео, которые россияне обнародовали в сети.

Женщина вспоминает последние слова Ивана:

"Он был мужественным. Сказал: "Кто, как не я, защитит моих сестер?" — делится она, не сдерживая слез.

Проститься с другим погибшим — Ярославом Соболевым — пришла его одноклассница. Женщина рассказывает, что Ярослав всегда был добрым и искренним, и всем сердцем верил в свое призвание.

"Мы знали, что он в плену. А потом узнали, что был в том самолете..." —говорит она со слезами на глазах.

Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ - фото 1
Во Львове прощаются с защитниками. Фото: Новини.LIVE
Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ - фото 2
Прощание с защитниками. Фото: Новини.LIVE
Во Львове попрощались с защитниками, которые погибли в плену в РФ - фото 3
Во Львове прощаются с защитниками. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что вчера, 24 июля, в Киеве попрощались с командиром Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максимом Казбаном.

Также мы информировали, что недавно Одесская область попрощалась с Константином Обориным - директором авиаклуба "Одесса", который погиб, защищая Украину.

Львов похороны пленные война в Украине війна
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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