У Львові прощаються із 12 захисниками - фото

У Львові прощаються із захисниками. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 25 липня, у Львові відбулась церемонія прощання з дванадцятьма воїнами, які загинули в російському полоні. Усі полеглі служили в лавах 24-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Загиблі герої — Владислав Бобровський, Назарій Ковалик, Деуран Тайлаков, Ярослав Соболєв, Сергій Левків, Богдан Дудяк, Іван Федека, Ярослав Криваньо, Іван Охапський, Олег Кузьма, Назар Петриків та Микола Трухан.

Серед присутніх була жінка, яка втратила свого єдиного сина Сергія Левківа. Він загинув два роки тому, коли разом з побратимами летів на обмін. Про його смерть мати дізналася зі списків загиблих.

"Я сьогодні ховаю свою єдину дитину, свого сина", — сказала жінка, не стримуючи сліз.

Вона зізналася, що попри біль, відчуває полегшення від того, що тепер має місце, куди можна прийти і помолитися.

"Для нас всіх дуже важливо, що є якась домовинка, що ми можемо прийти, що ми можемо помолитися", — зазначила вона.

Хресна мама Івана Федеки розповідає, що з перших днів знала — хлопець потрапив у полон. Про це дізналася з відео, які росіяни оприлюднили в мережі.

Жінка згадує останні слова Івана:

"Він був мужнім. Сказав: "Хто, як не я, захистить моїх сестер?" — ділиться вона, не стримуючи сліз.

Попрощатися з іншим загиблим — Ярославом Соболєвим — прийшла його однокласниця. Жінка розповідає, що Ярослав завжди був добрим і щирим, і всім серцем вірив у своє покликання.

"Ми знали, що він у полоні. А потім дізналися, що був у тому літаку…" — каже вона зі сльозами на очах.

У Львові прощаються із захисниками. Фото: Новини.LIVE

У Львові прощаються із захисниками. Фото: Новини.LIVE

У Львові прощаються із захисниками. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що вчора, 24 липня, у Києві попрощалися із командиром Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" Максимом Казбаном.

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