Во Львове 24 декабря попрощались с четырьмя погибшими защитниками

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во вторник, 24 декабря, попрощались с четырьмя защитниками. Речь идет об Иване Андреиве, Юрии Попике, Виталии Криштале и Ярославе Семчишине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, когда украинского защитника возвращают домой "на щите", земляки встречают его кортеж живым коридором, склоняясь на колени. Генштаб ВСУ официально поддержал эту традицию 11 августа 2022 года.

Также мы писали, что тело погибшего военнослужащего ВСУ должно быть доставлено из зоны боевых действий к месту захоронения в течение трех дней.