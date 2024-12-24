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Во Львове попрощались с четырьмя защитниками

24 декабря 2024 13:39
Аркадий Пастула - Редактор
Во Львове 24 декабря попрощались с четырьмя погибшими защитниками
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

Во Львове во вторник, 24 декабря, попрощались с четырьмя защитниками. Речь идет об Иване Андреиве, Юрии Попике, Виталии Криштале и Ярославе Семчишине.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Прощание с павшими воинами во Львове
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Во Львове простились с погибшими военными
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львов простился с павшими защитниками
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с военными во Львове 24 декабря
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Во Львове простились с четырьмя защитниками 24 декабря
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Прощание с воинами во Львове 24 декабря
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE
Львовяне простились с бойцами ВСУ во Львове 24 декабря
Прощание с защитниками во Львове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, когда украинского защитника возвращают домой "на щите", земляки встречают его кортеж живым коридором, склоняясь на колени. Генштаб ВСУ официально поддержал эту традицию 11 августа 2022 года.

Также мы писали, что тело погибшего военнослужащего ВСУ должно быть доставлено из зоны боевых действий к месту захоронения в течение трех дней.

война смерть Львов военные похороны

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14:54 Мобилизация студентов – кого мобилизуют с отсрочкой с января

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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